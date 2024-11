Il produttore tech Samsung sta progettando l’arrivo della nuova serie di tablet, ovvero i nuovi Samsung Galaxy Tab S10. A quanto pare, anche per questa serie, il colosso sudcoreano sembra che abbia deciso di portare in veste ufficiale un membro più “economico”. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy Tab S10 FE. Secondo quanto riportato sul sito web GSMArena, sembra pressoché confermata l’esistenza di questo modello.

Samsung Galaxy Tab S10 FE, sembra ormai confermato il suo arrivo

A quanto pare il colosso sudcoreano Samsung sta progettando l’arrivo di un ulteriore membro della prossima famiglia di tablet top di gamma. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy Tab S10 FE. Secondo il noto sito web GSMArena, il colosso sudcoreano Samsung avrebbe confermato il suo arrivo.

In particolare, la stessa Samsung sulla pagina ufficiale USA avrebbe confermato il suo arrivo con una promozione al lancio. L’azienda sembra infatti che proporrà un anno gratuito a Goodnotes per tutti coloro che acquisteranno, per l’appunto, il nuovo tablet dell’azienda o, in alternativa, uno dei prossimi tablet di fascia alta. Ma quando sarà annunciata effettivamente sul mercato questa nuova serie di dispositivi?

Al momento ancora non c’è nulla di certo. Si ipotizza un debutto circa a metà del prossimo anno. I modelli precedenti, ovvero la scorsa serie Samsung Galaxy Tab S9 FE, sono stati annunciati ufficialmente sul mercato lo scorso ottobre 2023. Quel che sembra certo, comunque, è che la nuova serie Samsung Galaxy Tab S10 FE dovrebbe comprendere più dispositivi. Prima del debutto ufficiale, comunque, c’è ancora diverso tempo. Staremo a vedere cosa emergerà nel corso dei prossimi mesi.

Nel frattempo, ricordiamo che l’azienda sta progettando anche l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla serie Galaxy A. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Samsung Galaxy A56 e sappiamo che potrebbe essere alimentato dal soc Exynos 1580.