In tutto il mondo aumentano sempre di più le soluzioni innovative per la produzione di energia. A tal proposito, in Cina, sta per arrivare un nuovo sistema fotovoltaico galleggiante. Quest’ultimo presenta numerosi vantaggi. Sia economici che ambientali. Il fotovoltaico galleggiante consiste nell’installare pannelli solari su piattaforme poste su superfici acquatiche. Tale approccio non solo preserva il suolo per altri usi, ma migliora anche l’efficienza dei pannelli. Ciò grazie al raffreddamento naturale dell’acqua. Inoltre, contribuisce a ridurre l’evaporazione delle riserve idriche. Un aspetto altrettanto cruciale.

Fotovoltaico galleggiante: ecco i dettagli

Uno dei progetti pionieristici nel settore è stato sviluppato nel 2019 nella provincia di Anhui. Un’ex miniera è stata trasformata per diventare un lago artificiale. L’impianto presenta una capacità pari a 70MW. Ciò dimostra l’importanza di collaborazioni tra aziende cinesi e internazionali, come il costruttore francese Ciel&Terre. Quest’ultime, infatti, possono favorire soluzioni sostenibili. Il parco solare è in grado di rispondere al fabbisogno energetico di numerose famiglie. Circa 21.000. Ciò dimostra il grande potenziale della tecnologia fotovoltaica in acqua.

Di recente, i progetti si stanno espandendo ulteriormente, andando verso il mare aperto. Qui le sfide tecniche sono maggiori, ma il potenziale è immenso. PowerChina, ad esempio, sta lavorando su un progetto pilota di 300 MW nel Mare di Bohai. È stato progettato per resistere alle difficili condizioni marine, come la corrosione da acqua salmastra e le variazioni di marea. Tale impianto utilizzerà moduli bifacciali a doppio vetro con tecnologia avanzata HJT (eterogiunzione). Sono progettati per massimizzare la resa energetica. Oltre che garantire una lunga durata.

Tali sviluppi mostrano come la Cina stia non solo accelerando la transizione verso un’energia più pulita. Intende anche diventare un laboratorio per soluzioni tecnologiche avanzate. Il fotovoltaico galleggiante, sia su acque interne che in mare aperto, rappresenta un esempio brillante di come innovazione e sostenibilità possano andare di pari passo. Il tutto per migliore la qualità dell’energia prodotta.