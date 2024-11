Mancano ancora diversi mesi al debutto di iOS 19 ma i primi rumor hanno iniziato a circolare in rete. Come sempre, verrà presentato durante la WWDC di giugno e, stando a quanto afferma Mark Gurman di Bloomberg, pare che Apple voglia limitare alcune funzionalità esclusive alle iterazioni successive in arrivo verso la fine del prossimo anno o – addirittura – nel 2026. Le features in questione infatti, potrebbero giungere con iOS 19.4 e potrebbero essere contestuali ai Mac e iPad.

iOS 19: cosa aspettarci?

Si vocifera che Siri riceverà un grande update, ancora più grosso di quello visto quest’anno con iOS 18 e l’integrazione con ChatGPT. Secondo Gurman infatti, la compagnia di Cupertino starebbe progettando una nuova versione basata su modelli linguistici di grandi dimensioni sviluppati in casa. Il nuovo Siri 2 avrà toni più colloquiali e potrà gestire richieste più complesse, al pari di ChatGPT e Gemini. Come detto in calce, potrebbe venir presentato il tutto a giugno ma il debutto potrebbe essere previsto per il 2026 con iOS 19.4. La nuova iterazione si dovrebbe chiamare – provvisoriamente – LLM Siri e pare che sarà un’assistente virtuale in grado di svolgere compiti da “segretario”. Al momento sono solo rumor, quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”.

Fra le altre cose, si dice che Tim Cook voglia posticipare il lancio di altre funzionalità che, in origine, erano previste per iOS 19. Si vocifera infatti che Apple stia adottando una strategia che prevede un’esposizione graduale delle novità. Abbiamo avuto un assaggio di questa policy rinnovata già con l’attuale versione. Pensiamo a Apple Intelligence legata a ChatGPT, in arrivo negli USA a dicembre, mentre da noi in Italia soltanto ad aprile del 2025. Ci sarà una maggiore integrazione con le app di terze parti ma non sarà ancora “rivoluzionaria” nel senso stretto del termine.

Nel 2025 ci aspettiamo un nuovo iPhone SE, il nuovo iPhone 17 Air (al posto del modello Plus), un nuovo Watch SE e, verosimilmente, un iPad di undicesima generazione con chip A17 o A18.