Apple e Real Madrid: le partite in streaming saranno al top con Vision Pro

Apple sta lavorando a un ambizioso progetto per rivoluzionare l’esperienza sportiva: trasmettere partite in video immersivo sul suo dispositivo Vision Pro. Secondo quanto riportato, l’azienda è in trattativa con il Real Madrid per integrare questa tecnologia già da quando cominciarono i lavori di ristrutturazione del celebre stadio Santiago Bernabéu.

Apple e Real Madrid insieme per un progetto incredibile

Il Vision Pro, il visore di Apple, offre esperienze uniche grazie al video immersivo, ideale per eventi sportivi. Tuttavia, al momento i contenuti disponibili sono scarsi e limitati a brevi highlight pubblicati mesi dopo le partite.

Per risolvere questo problema, Apple intende collaborare con il Real Madrid, aggiornando lo stadio con tecnologia avanzata per il live streaming in realtà immersiva. Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha confermato che i negoziati con Apple sono in corso e ha dichiarato:

“Stiamo negoziando con Apple per consentire ai tifosi di indossare occhiali e guardare la partita come se fossero allo stadio. Sarebbe il Santiago Bernabéu Infinito.”

Sebbene non siano stati rivelati i dettagli tecnici, l’obiettivo sembra chiaro: portare lo spettacolo del calcio direttamente nel mondo immersivo dei Vision Pro.

Un progetto pilota che apre nuove strade

Se questo test avrà successo, potrebbe segnare una svolta per lo sport e la tecnologia. Il Santiago Bernabéu potrebbe diventare il primo stadio a offrire trasmissioni live immersive, attirando l’interesse di altri team e discipline sportive.

Apple ha già dimostrato grande interesse per il calcio, con investimenti significativi nel settore, e questa collaborazione potrebbe essere il trampolino di lancio per espandere il suo ecosistema immersivo ad altri sport e stadi nel mondo.

La possibilità di vivere una partita come se si fosse sugli spalti, ovunque ci si trovi, potrebbe diventare un’attrazione irresistibile per i possessori di Vision Pro. Questo progetto pilota, se ben eseguito, potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova era di intrattenimento sportivo.