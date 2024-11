E’ iniziato da poco l’importante evento del SEMA Show, importante evento poiché rappresenta ormai un vero e proprio punto di riferimento mondiale per l’auto. Evento che, non a caso, vede a ogni edizione la partecipazione di importanti costruttori del settore delle quattro ruote. Tra questi, Toyota che ha deciso di cogliere l’occasione per presentare un importante progetto. Parliamo, nello specifico, della GR86.

Eventi di tale importanza, non casualmente, sono il palcoscenico ideale in cui le case automobilistiche svelano agli appassionati nuovi ed importanti progetti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che contraddistinguono la nuova vettura GR86 del marchio Toyota.

Toyota: svelato il progetto della sua GR86

Il progetto della casa automobilistica Toyota, svelato in occasione del SEMA Show di Las Vegas, rende omaggio alla Celica GT-Four, veicolo da rally degli anni ’90. Per farlo svela una variante turbo ed AWD della GR86 con una livrea che non fa che ispirarsi degli anni ’90.

Nello specifico, la Toyota GR86 Rally Legacy è un concept che si ispira alla vettura rally Celica GT-Four ed è dotata di trazione integrale, ma non solo. A ricordare le vetture degli anni ’80 e ’90 è proprio la scelta di un design tipico del motorsport. Il costruttore ha infatti deciso di implementare motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri in grado di sviluppare 304 CV e 370 Nm di coppia.

Per un look unico nel suo genere, Toyota ha anche optato per una livrea sportiva con dettagli come paraspruzzi rossi e cerchi bianchi. Per quanto riguarda gli interni, invece, trovano spazio dei sedili e volante Sparco. Naturalmente, per effettuare tutte le modifiche necessarie, il costruttore ha dovuto creare un sottotelaio inedito e nuovi supporti motore. Chiaramente, l’obiettivo principale è stato quello di riuscire a creare un concept con caratteristiche performanti e adeguate alla competizione. Secondo quanto diffuso, però, la GR86 Rally Legacy non sarà mai prodotta in serie.