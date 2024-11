La serie di Oppo Reno 13 e il suo tablet Oppo Pad 3 saranno finalmente ufficializzati tra una settimana, ovvero lunedì 25 novembre, in Cina. L’azienda tramite il profilo Weibo ha comunicato, mandando in anteprima delle immagini dei dispositivi in arrivo, particolarmente riguardanti al Reno13.

Finalmente ufficializzati io nuovi dispositivi di Oppo, il Reno 13 e il Pad 3

Sappiamo attualmente tutto sul design dei nuovi dispositivi grazie alle immagini pubblicate, ma ancora non sappiamo in maniera approfondita ciò che riguarda le specifiche tecniche. Le poche specifiche tecniche che sappiamo sono grazie ad un condensando di rumor delle ultime ore. A livello estetico, Reno 13 e Reno 13 Pro saranno simili, escludendo la diagonale del display ancora ignota (si vocifera di 6,59 pollici per il 13 e di 6,83 pollici per il Pro). Entrambi avranno la disposizione di 3 fotocamere posteriori (naturalmente ci aspettiamo che il Pro sarà migliore in termini di lenti e sensori). Il Pro si può distinguere grazie a due aspetti. Il primo si riferisce alla piccola fotocamera sopra il Flash LED, avendo una forma più a pillola che circolare. Secondo il vetro di protezione che protegge lo schermo è leggermente curvato verso i bordi.

Il 25 novembre dunque ci sarà la presentazione in Cina. Naturalmente i primi tempi non saranno disponibili sul mercato Europeo però potrebbero arrivare da noi prossimamente. Lo stesso discorso vale per il tablet Oppo Pad 3. Il Pad 2 è commercializzato in Italia, e quindi ci aspettiamo che arrivi anche il suo fratello maggiore. Ecco di seguito alcune specifiche tecniche:

Oppo Reno 13:

display piatto da 6,59 pollici

colori: Midnight Black, Galaxy Blue, Butterfly Purple

memorie: 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione; 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione; 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione; 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione; 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione;



Oppo Reno 13 Pro: