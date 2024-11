La nuova riforma del codice della strada introduce alcune novità per i monopattini elettrici. Tra cui l’obbligo di dotarli di un contrassegno identificativo, “targa“. Tale misura, concepita per regolamentare meglio l’uso di suddetti mezzi sempre più diffusi, sta generando molte domande. A tal proposito, infatti, ci sono diversi dettagli pratici non sono ancora stati chiariti.

Non si tratta di una targa tradizionale, come quelle di automobili o motocicli. Sarà una targhetta adesiva plastificata e non rimovibile. La sua funzione sarà di identificare in modo univoco ogni monopattino elettrico. Quest’ultima è prevista dalla legge come obbligatoria.

Monopattini elettrici muniti di “targa”

La stampa del contrassegno sarà regolata dall’Istituto Poligrafico. Insieme alla Zecca dello Stato. Quest’ultimo utilizzerà un sistema informatico per generare le combinazioni alfanumeriche necessarie. Tali informazioni saranno poi archiviate nel registro nazionale dei veicoli, insieme ai dati anagrafici del proprietario. Per garantire la sicurezza e l’autenticità, sono previste severe sanzioni. Verranno applicate per chiunque produca o distribuisca contrassegni falsi.

Il nuovo codice della strada prevede che il contrassegno sia esposto in maniera visibile sul monopattino. Al momento però mancano dettagli fondamentali su come procedere. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà emanare un decreto attuativo. Insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto specificherà le modalità di richiesta, il costo e i requisiti tecnici del contrassegno. Nonostante la normativa sia già stata approvata, ci troviamo quindi in una fase preliminare. Le linee generali sono note, ma manca una chiara operatività.

Alcuni produttori di monopattini elettrici si stanno già preparando alle nuove regole. Ad esempio, Nilox ha introdotto modelli predisposti per il montaggio del portatarga. È importate sottolineare che finché il decreto attuativo non sarà pubblicato, non è possibile avviare la procedura per ottenere il contrassegno. Bisogna dunque attendere ulteriori istruzioni per chiarire come dotarsi del contrassegno e adeguarsi alle nuove disposizioni.