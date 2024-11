Nell’ultimo periodo la diffusione di notebook da gaming ha subito un’impennata notevole, per questo motivo anche amazon ha deciso di ricorrere ed attivare uno sconto molto interessante su uno dei modelli di maggior successo: Asus TUF Gaming F15, che presenta oggi una riduzione di 300 euro sul valore originario.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo è l’FX507ZI4#BOD5RJCB9X (chiamato comunemente Asus TUF Gaming F15), un notebook da gaming che presenta monitor da 15,6 pollici con trattamento anti-riflesso, capace di raggiungere una risoluzione elevata, e soprattutto un refresh rate di ben 144Hz. Sotto il cofano è possibile trovare un processore di ultima generazione, parliamo di intel core i7, con alle spalle una buona configurazione: 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su PCIe SSD. Ciò che lo rende ancora più speciale è sicuramente la scheda grafica, una NVIDIA GeForce RTX 4070, che completa l’esperienza in termini pratici, e non solo.

Amazon fa un regalo: sconto pazzesco su Asus TUF Gaming

Il notebook da gaming di Asus, considerando tutte le specifiche tecniche di cui vi abbiamo parlato poco sopra, non ha un prezzo particolarmente economico, come era lecito immaginarsi, infatti viene commercializzato di base a 1999 euro. Negli ultimi 30 giorni Amazon lo aveva messo a disposizione del pubblico a 1549 euro, per poi scendere ulteriormente di altri 300 euro, così da poter spendere solamente 1249 euro per il suo acquisto, sempre con garanzia di 24 mesi. Ecco qui il link per l’acquisto.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, possiamo notare la presenza di una webcam nella parte centrale del display, con risoluzione a 720p, che permette comunque di raggiungere una più che discreta capacità di realizzazione di filmati di vario genere, il tutto condito con audio DTS a 7.1 canali per un surround virtuale.