Lo stop alle auto a benzina e diesel è un tema ormai fortemente discusso negli ultimi tempi. Come ben sappiamo, l’obiettivo dei governi dei diversi Paesi è quello di andare sempre di più verso una mobilità sostenibile per riuscire a contenere le emissioni di CO2 provocate dai veicoli tradizionali. Più volte si è anche parlato di voler posticipare lo stop alla vendite delle nuove auto a benzina e diesel, come nel caso del Regno Unito.

Oggi, però, tale ipotesi viene completamente annullata in seguito alla decisione del Governo. Governo che ha annunciato di voler proseguire secondo i progetti iniziali, ovvero di confermare lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2030. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito alla nuova decisione nel corso di questo articolo.

Regno Unito: stop alla vendita di auto a benzina e diesel

Arriva una notizia importante da parte del nuovo Governo guidato dal partito Laburista. Non a caso, dunque, viene eliminata qualsiasi probabilità di posticipare l’entrata in vigore dello stop. A confermare e ribadire la decisione è stato proprio il primo ministro Keir Starmer.

Rispettare la scadenza iniziale del 2030 è dunque quanto dichiarato nelle scorse ore ma ciò non può che iniziare a preoccupare il settore automobilistico. Non a caso, infatti, secondo il mandato Zev già a partire dal 2024 almeno il 22% delle auto vendute deve essere a zero emissioni. Situazione leggermente differente invece per i furgoni, che hanno un obiettivo da raggiungere pari al 10%. Naturalmente, l’obiettivo è quello di aumentare la quota ogni anno fino al raggiungimento del divieto totale di vendere nuove auto benzina e diesel nel 2030.

Certamente, in tale prospettiva, non sono mancati i tentativi da parte dell’industria automotive di procedere con l’introduzione degli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.