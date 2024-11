Le celle PERC hanno avuto un ruolo da protagoniste nel mercato per molto tempo. Ciò grazie alla loro affidabilità e al costo competitivo. Dall’altra parte, le celle TOPCon, introdotte sul mercato nel 2022, stanno rapidamente guadagnando terreno. Nel 2023, quest’ultime hanno rappresentato circa l’80% delle vendite globali. Ciò grazie alla loro efficienza superiore e alla capacità di adattarsi a formati di pannelli più grandi e potenti. Una caratteristica particolarmente apprezzata per applicazioni industriali e utility scale.

Secondo Suada Bargian, responsabile delle operazioni in Italia per Wattkraft, le TOPCon stanno conquistando diversi segmenti del mercato fotovoltaico. Nei grandi impianti utility scale si punta su moduli bifacciali. Mentre per il residenziale restano prevalenti i moduli monofacciali di dimensioni ridotte. Anche se alcuni clienti e installatori continuano a preferire le celle PERC per ragioni economiche, il futuro sembra chiaramente orientato verso le TOPCon.

Nonostante i significativi progressi, le TOPCon non sono esenti da sfide tecniche. Tra le criticità emerse c’è la sensibilità delle paste di metallizzazione alla corrente. Risolvere tali problemi permetterà di rendere i moduli TOPCon ancora più competitivi. Ciò consolidando la loro posizione come tecnologia di riferimento per l’energia solare del futuro. In tale contesto, il continuo avanzamento dei materiali, come la perovskite, e delle tecnologie di fabbricazione sarà cruciale per spingere il settore fotovoltaico verso nuovi traguardi di efficienza e sostenibilità.