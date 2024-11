Spotify consente ora di risalire ai brani ascoltati negli ultimi 90 giorni

Di grandi progressi Spotify ne ha fatti tantissimi negli ultimi anni, diventando di diritto alla piattaforma streaming musicale più famosa al mondo. Le grandi sponsorizzazioni hanno contribuito a far conoscere il servizio in giro per il mondo, consentendo agli utenti di avere sempre più fiducia su qualcosa che ormai è imprescindibile per molti. Grazie a Spotify infatti si possono ascoltare i brani di qualsiasi artista mondiale, anche offline avendo un abbonamento.

Ora con la nuova funzione Recenti tutto diventa più semplice per chi vuole riprendere l’ascolto di un brano interrotto o di un podcast. Tutto funziona in maniera molto semplice basandosi su una cronologia di riproduzione.

Spotify introduce la funzionalità che consente di risalire alla cronologia fino a 90 giorni

Grazie ai nuovi aggiornamenti, Spotify sta diventando sempre più l’applicazione preferita dagli utenti per quanto riguarda la musica e non solo. Gli amanti dei brani musicali e dei podcast possono raccontare su una cronologia di riproduzione estesa fino al 90 giorni che garantisce la possibilità di risalire a tutto ciò che si è ascoltato.

Per accedere a questa nuova funzionalità bisogna solo cliccare sull’immagine del profilo e scegliere la voce “Recenti”. Da qui si potrà accedere alla cronologia di ascolto degli ultimi tre mesi scegliendo cosa riprodurre. Tutto ciò serve per riprendere molto più semplicemente l’ascolto di qualcosa di interrotto in passato, che sia ora un podcast, un brano o un audiolibro. Per ricevere questa novità bisognerà però attendere come avviene di solito.

Stando a quanto riportato infatti l’aggiornamento è in fase di distribuzione sia per gli utenti Android che per quelli iOS. L’obiettivo è quello di rendere la piattaforma sempre più semplice da utilizzare è molto più comoda rispetto al passato. Questa funzionalità contribuisce di certo a conseguire tale obiettivo, portando Spotify ad ampliare il divario con le aziende rivali in giro.