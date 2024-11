EVO 200 si presenta come un’offerta mobile innovativa, pensata per chi desidera navigare in libertà e comunicare senza limiti. Con 200 giga al mese su rete 4G alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS inclusi verso tutti, la proposta di CoopVoce si distingue per la sua semplicità e trasparenza. L’offerta è disponibile a soli 9,90 euro al mese, un prezzo competitivo che, secondo quanto garantito dall’operatore, non subirà mai aumenti, confermando la volontà di mantenere la stessa tariffa nel tempo.

La nuova offerta EVO 200 di CoopVoce

Attivare EVO 200 è semplice e flessibile: l’utente può scegliere se ricevere la SIM comodamente a casa oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Se si opta per la spedizione a domicilio, il costo di attivazione, comprensivo di spedizione e attivazione dell’offerta, è di 10 euro. In alternativa, ritirando la SIM in negozio, l’attivazione avrà lo stesso costo. Anche per i già clienti CoopVoce il passaggio a EVO 200 è possibile con una spesa una tantum di 9,90 euro.

L’offerta non prevede vincoli né costi extra, garantendo così una gestione chiara e senza sorprese. Tra i servizi inclusi spicca l’opzione hotspot, che permette di condividere la connessione con altri dispositivi, e “LoSai di Coop”, utile per ricevere notifiche sulle chiamate perse. Inoltre, CoopVoce offre assistenza personalizzata sia tramite app che attraverso chat con uno specialista, assicurando un supporto costante.

Per tutelare ulteriormente gli utenti, i numeri a sovraprezzo sono bloccati, eliminando il rischio di spese impreviste. Anche il piano tariffario base si distingue per la sua convenienza, integrando tutti i servizi principali. L’attivazione richiede l’identificazione tramite SPID, come da recenti cambiamenti governativi, garantendo maggiore sicurezza nella gestione della SIM.

EVO 200 si posiziona così come una scelta ideale per chi cerca un’offerta conveniente e affidabile, con la certezza di un prezzo sempre chiaro e fisso, senza rinunce in termini di qualità e assistenza.