Il produttore tech Meizu continua a credere nel settore degli smartphone. L’azienda sta infatti continuando a proporre nuovi prodotti di questa categoria. L’ultimo ad essere stato annunciato è il nuovo Meizu mBlu 21, un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Meizu ha deciso di tornare sul mercato con un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Meizu mBlu 21. Si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Tuttavia, sono comunque presenti alcune caratteristiche di rilievo per questa fascia di prezzo.

Sulla parte frontale, ad esempio, lo smartphone presenta un display con una frequenza di aggiornamento comunque alta pari a 90Hz. Il pannello è di tipo IPS LCD, ha una diagonale da 6.79 pollici ed una risoluzione pari ad HD+. Le cornici attorno allo schermo sembrano abbastanza generose. In alto al centro è poi presente un piccolo foro dove è collocata la fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP.

La parte posteriore dello smartphone ospita invece due sensori fotografici posti in due moduli di forma circolare. Troviamo un sensore fotografico principale da 13 MP più un sensore ausiliario da 2 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, lo smartphone è alimentato da un processore di casa Unisoc, ovvero il soc Unisoc T606 con diversi tagli di memoria. Questi partono da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna fino ad un massimo pari a 6 GB di RAM e fino a 128 GB fi memoria interna. Dal punto di vista dell’autonomia, lo smartphone presenta poi una batteria pari a 4900 mah.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Meizu mBlu 21 sarà disponibile all’acquisto sul mercato mobile ad un prezzo di partenza di circa 90 euro al cambio attuale.