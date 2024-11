Bang & Olufsen dà il via al suo suo catalogo agli auricolari Beoplay Eleven, eredi dei Beoplay EX lanciati nel 2022. L’azienda danese associa ai nuovi Beoplay Eleven prestazioni ancora più avanzate grazie ad interventi sulla funzione di cancellazione attiva del rumore, sulla trasparenza e sulla funzione voce.

Iniziando dalle caratteristiche specifiche, si tratta di auricolari true wireless in-ear, ovvero da 6 g ognuno, con gommini in silicone e protezione IP57. Sono realizzati in alluminio lucidato, mentre l’interfaccia touch è in vetro con finitura a specchio.

Inoltre, i driver in neodimio hanno un diametro di 9,2 mm e coprono un intervallo di frequenza da 20 a 20.000 kHz. Gli auricolari sono ovviamente provvisti di custodia di ricarica, in alluminio sabbiato e in natural alluminium, che supporta la carica wireless Qi.

Secondo B&O, la funzione ANC dei Beoplay Eleven ha raddoppiato il livello di riduzione del rumore sulle basse frequenze, con i microfoni esterni che ora presentano alcuni fori aggiuntivi nello stelo oltre a un rivestimento in rete che permette di attenuare il fruscio ambientale. Il rumore di fondo può essere filtrato in modo ancora più efficace attivando la funzione Wind Guard nell’app B&O, così che gli utenti possano interagire consapevolmente con i suoni dell’ambiente circostante, come il traffico o gli allarmi. Migliorati anche i 6 microfoni per la cattura della voce durante le chiamate.

Le autonomie dichiarate sono fino a 6 ore con ANC, che diventano 8 ore senza la cancellazione attiva del rumore. Con il supporto della ricarica della custodia si arriva rispettivamente a 20 ore e 28 ore. Una ricarica di 20 minuti offre una riproduzione di circa 1,75 ore.

Infine, B&O tiene a sottolineare che Il progetto degli auricolari è stato sviluppato in modo sostenibile, perché consente la sostituzione della batteria tramite assistenza, come previsto dagli obiettivi europei di sostenibilità che richiederanno l’impiego di batterie sostituibili a partire da febbraio 2027. Sono pronte delle novità davvero importanti in tal senso.