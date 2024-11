La casa automobilistica dei Quattro Anelli porterò finalmente al debutto un modello atteso da tutti gli appassionati del brand. Stiamo parlando del nuovo SUV Coupé Q5 Sportback che si contraddistingue senza alcun dubbio grazie al suo design sportivo. Il costruttore, per questa seconda generazione, ha deciso di proporre sia motorizzazioni elettrificate che una versione diesel. Audi prevede, inoltre, di proporre una versione con motore ibrido plug-in in futuro.

Per l’arrivo nelle concessionarie della nuova Audi Q5 Sportback si dovrà attendere il primo semestre 2025. Scopriamo insieme, nel corso di questo nuovo articolo, tutte le caratteristiche che contraddistinguono la nuova e tanto attesa Audi Q5 Sportback.

Audi Q5 Sportback: ufficiale l’arrivo del nuovo SUV

Il costruttore automobilistico tedesco ha ufficializzato l’arrivo sul mercato del suo nuovo SUV Coupé. Senza alcun dubbio ci troviamo davanti ad un mezzo che è stato progettato e realizzando ponendo particolare attenzione su quella che è la cura dei dettagli. Dettagli che rendono questo SUV estremamente sportiveggiante e, dunque, ideale soprattutto per una determinata tipologia di utenti. Quel che sappiamo è che il Q5 Sportback sarà disponibile con 3 differenti motorizzazioni. Motorizzazioni con sistema Mild Hybrid Plus a 48 V propulsori con un cambio automatico a 7 rapporti.

Scendendo nei dettagli, le configurazioni a trazione anteriore o integrale quattro ultra hanno un propulsore 2.0 TFSI da 204 CV e 340 Nm di coppia. Inoltre, il costruttore propone la versione 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm di coppia in abbinamento con la trazione integrale quattro ultra. La Audi SQ5 Sportback si colloca invece al top con un V6 3.0 TFSI da 367 CV e 550 Nm.

Per quanto riguarda la capacità di carico, questo modello è in grado di contare 515 litri che possono salire a 1.415 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. La piattaforma adottata dal costruttore, invece, è la modulare Premium Platform Combustion. Non manca a bordo un’adeguata tecnologia, come l’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display curvo da 14,5 pollici del sistema MMI.

Come anticipato in apertura, la Q5 Sportback raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del primo semestre 2025. Per il listino italiano non ci sono dettagli ma sappiamo che sul mercato tedesco si parte da 54.800 euro.