Kospet Tank T3: smartwatch rugged dalla lunga autonomia - Recensione

Kospet è un’azienda, fondata nel 2018, specializzata nella realizzazione di smartwatch rugged, con tale denominazione si vanno ad identificare specifiche caratteristiche tecniche, il che permettono al prodotto di resistere negli ambienti più estremi, oltre che ad urti e graffi di vario genere. Tra i modelli dal miglior rapporto qualità/prezzo oggi disponibili sul mercato, Kospet Tank T3 è uno dei più interessanti, un prodotto completo, economico e dalla lunga autonomia. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design ricorda gli smartwatch più recenti, con una forte dedizione verso lo sport, la cassa è circolare, di dimensioni 49,5 x 54,5 x 14,4 millimetri, con un peso di 75 grammi. E’ un prodotto particolarmente grande ed ingombrante, il cinturino è compatibile con polsi tra 167 e 232 millimetri per la versione standard (146 – 238 millimetri per la speciale). Dall’altro lato, il peso non risulta essere eccessivo, di conseguenza non possiamo che elogiare l’ottimo lavoro svolro da Kospet, nel riuscire ad utilizzare materiali resistenti, ma leggeri.

Il prodotto nasce come smartwatch rugged, che ha superato 15 standard militari (certificazione MIL-STD-810H), dotato di protezione Corning Gorilla Glass del vetro anteriore, ed una scocca in lega di zinco. Al tatto il materiale è piacevole, robusto e resistente anche sul lungo periodo. Alla vista il device è elegante, in netto contrasto con quanto ci saremmo aspettati di vedere da un rugged, risultato facilmente utilizzabile sia per le attività all’aria aperto che gli eventi mondani. La certificazione IP69K permette l’immersione, senza accessori esterni, raggiungendo uno dei livelli di potezione più elevati disponibili.

Il sistema di controllo si affida sia al touchscreen, che ai tre pulsanti fisici posti sui lati, con un buon feedback, infatti non viene richiesta una pressione eccessiva, la finitura zigrinata su alcuni di essi permette la corretta individuazione in fase di utilizzo, mentre il colore a contrasto è sicuramente piacevole alla vista, andando ad accrescerne l’eleganza e l’estetica. Le linee sono sinuose e morbide, in netto contrasto con la spigolosità che in genere caratterizza i prodotti dello stesso tipo.

Il prodotto di base viene commercializzato con un cinturino in silicone, di colorazione nera, adatto per un polso tra 167 e 232 millimetri (la larghezza è di 22 millimetri), per una lunghezza complessiva, inclusa la cassa centrale, di 265,6 millimetri. Il materiale utilizzato è molto buono, resistente, sufficientemente morbido in torsione, ed in grado di adattarsi perfettamente al polso dell’utilizzatore, senza scaldare in modo eccessivo. Per personalizzare al massimo l’esperienza, segnaliamo la disponibilità di altri cinturini originali: con maglie metalliche in acciaio inossidabile 316L (presente solo nella versione speciale), per una eleganza senza pari (perfetto ad esempio per le occasioni mondane), in silicone con colorazione mimetica, e due cinturini (nero o arancione) con aggancio magnetico. La nostra versione è la più completa, con la presenza all’interno della confezione di cinturino in silicone + cinturino con maglie metalliche (sempre in acciaio inossidabile 316L) a completare il set (oltre a naturalmente il cavo magnetico per la ricarica).

Hardware e Specifiche

Kospet Tank T3 presenta un display AMOLED da 1,43 pollici di diagonale, con 461 ppi e 466 x 466 pixel di risoluzione (è possibile cambiare le watchfaces, scegliendo tra le tantissime disponibili). Le cornici sono sufficientemente sottili, così da offrire una piacevole sensazione di infinity display, e permettere di sfruttare l’intero pannello in ampiezza, che allo stesso tempo risulta essere protetto da Corning Gorilla Glass, contro urti o graffi di vario genere. Il livello qualitativo è davvero ottimo, i colori sono precisi, con dettagli e nitidezza a farla da padroni. Il touchscreen è molto buono, gli input vengono ricevuti senza troppa difficoltà, non è necessaria una pressione eccessiva, ed oltretutto il sistema di controllo, come vi abbiamo anticipato, è impreziosito dalla presenza di tre pulsanti fisici, utilizzabili ad esempio quando avete le mani bagnate, o vi trovate in immersione (con determinate attività, ad esempio il nuoto, il touchscreen viene disattivato, e non può essere utilizzato, per evitare tocchi involontari).

Il prodotto può essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android o iOS, a patto che siano rispettivamente almeno le versioni 5.1 e 10.0, con applicazione dedicata (il suo nome è Kospet Fit) disponibile sui corrispettivi store. Il processore è il dual-core Actions ATS3085L, capace di raggiungere più che discrete prestazioni, almeno in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento, senza rallentamenti particolari da segnalare.

La batteria è un componente da 500mAh, può essere ricaricata tramite il cavo magnetico di ricarica incluso in confezione, e garantisce una autonomia complessiva che si aggira attorno ai 10 giorni di utilizzo continuativo, più precisamente parliamo di utilizzo “tipico” 10-15 giorni, standby più di 50 giorni, con always on display attivo 2-3 giorni, utilizzo intensivo pari a 5-8 giorni. Come al solito prendete questi numeri con le dovute precauzioni, per il semplice fatto che dipendono direttamente dal modo in cui lo smartwatch viene utilizzato; nel complesso possiamo ritenerla una autonomia più che valida.

Funzionalità

Gli utenti possono scegliere tra oltre 170 attività sportive differenti, di cui 6 vengono riconosciute in automatico dal sistema. In altre parole, nel momento in cui camminerete, correrete, andrete in bicicletta, o utilizzerete il vogatore/ellittica, lo smartwatch riconoscerà l’attività, inviandovi una notifica con la quale vi chiederà se avviare la registrazione dell’allenamento. L’attenzione al benessere non manca per nulla a questo dispositivo, le funzioni che si possono raggiungere sono sostanzialmente sempre le stesse, e passano per: monitoraggio del sonno (con suddivisione in base alla tipologia del sonno, quale REM, profondo o leggero), rilevamento del battito cardiaco e livelli di stress, passando poi per passi percorsi, calorie bruciate, monitoraggio del ciclo mestruale, avvisi di sedentarietà, o distanza percorsa, tante funzionalità aggiuntive che superano di molto quanto disponibile con il suo predecessore Tank T2.

Le funzioni non terminano chiaramente qui, possiamo trovare i canonici registri degli allenamenti, misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue o pressione arteriosa, controllo della musica al polso, accesso all’assistente vocale, cronometro, timer, sveglia, meteo e simili. Come avete potuto voi stessi notare si tratta di un insieme veramente completo e ben fatto, che in questa fascia di prezzo difficilmente ci saremmo aspettati di vedere e sentire. Le notifiche vengono ricevute correttamente da un buon numero di applicazioni, non è possibile interagire in alcun modo, pertanto si leggono solamente le prime righe dei messaggi (se particolarmente lunghi), per poi essere costretti a passare allo smartphone per tutto il resto (se cancellate sullo smartwatch, non vengono rimosse anche sul dispositivo mobile). Una volta connessi è comunque possibile gestire le chiamate direttamente al polso, rispondendo o rifiutandole.

La navigazione all’interno dei menù è semplice e alla portata di tutti, la suddivisione è molto chiara, si capisce facilmente in che modo accedere a funzioni specifiche. Il menù è interamente tradotto in lingua italiana, non propriamente con una precisione estrema, abbiamo trovato qualche piccolo difettuccio qua e là (che verranno facilmente risolti con i continui aggiornamenti rilasciati dall’azienda). I colori la fanno da padrone, viene sfruttato apertamente l’ottimo display per una resa cromatica molto interessante.

Kospet Fit app – l’applicazione mobile ufficiale

Tramite l’applicazione mobile è possibile accedere a tutte le misurazioni, oltre che modificare alcune impostazioni di base: come luminosità, modalità non disturbare (con disattivazione del “solleva per riattivare”), trova il mio orologio, impostazioni del meteo e ovviamente il download dei quadranti per la personalizzazione. Questi sono solamente alcuni dei menù che potrete trovare in un’app sicuramente molto colorata, facile da comprendere ed immediata nel suo utilizzo, i dati sono facilmente accessibili e vengono perfettamente raccolti in appositi menù con i quali capire l’andamento della propria attività fisica nel tempo.

Conclusioni

In conclusione Kospet Tank T3 è uno smartwatch rugged decisamente sorprendente, un prodotto che include al proprio interno tutto ciò che di buono ci saremmo aspettati di trovare, e forse anche di più, in questa fascia di prezzo. I suoi punti di forza sono prima di tutto un’estetica di alto livello, con materiali di qualità, resistenti sul medio/lungo periodo, affiancati da un display performante, colorato e dettagliato. Il processore tesse le fila senza difficoltà, la navigazione è buona, le misurazioni sono in numero elevato (risultando quindi un prodotto estremamente completo), stesso discorso per l’autonomia, che raggiunge vette che superano le aspettative. Un prodotto che ci sentiamo di consigliare e promuovere a pieni voti, per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, e per la sua capacità di risultare molto più versatile e funzionale di tanti altri modelli che oggi possiamo trovare direttamente sul mercato, anche appartenenti a fasce di prezzo superiori alla corrente.

Gli utenti lo possono acquistare direttamente sul sito ufficiale, a questo link, in numerose varianti: con il solo cinturino in silicone, con il cinturino in acciaio inossidabile 316L, con il cinturino mimetico, oppure con il cinturino ad aggancio magnetico nero o arancione. Il prezzo di vendita varia da un minimo di 119,99 euro, fino ad un massimo di 130,99 euro, dipendentemente dalla variante che andrete a selezionare. La spedizione a domicilio (avviene in 2-9 giorni lavorativi) è completamente gratuita, ed è possibile pagare direttamente con PayPal, sempre approfittando della garanzia legale della durata di 2 anni.

Eventualmente gli utenti possono decidere di acquistare lo stesso prodotto, con cinturino in silicone, su Amazon, a questo link, approfittando comunque di tutte le funzionalità raccolte nella recensione, ma con consegna in tempi brevissimi a domicilio, e spedizione gestita da Amazon. La garanzia è sempre di 2 anni, con possibilità di restituire eventualmente il prodotto entro 14 giorni dalla sua ricezione. Il prezzo di vendita in questo caso è di 119,99 euro, nella variante, come vi abbiamo anticipato, con il solo cinturino in silicone.