Kospet, azienda fondata nel 2018, leader nel settore della produzione di smartwatch dall’anima rugged, ovvero super resistente, propone al pubblico una selezione di prodotti molto interessanti, capaci di abbracciare generalmente tutte le fasce di prezzo, dall’elevato livello qualitativo, pur mantenendo un prezzo più che bilanciato ed inferiore a ciò che il mercato è attualmente in grado di offrire. Kospet Tank M3 Ultra è un dispositivo di qualità, in vendita a poco meno di 150 euro, che offre un eccellente rapporto qualità/prezzo, con specifiche di alto livello. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il dispositivo nasce per resistere agli agenti atmosferici, per essere facilmente utilizzato anche nei climi più difficili e complessi, per questo acquisisce la denominazione di rugged, grazie agli oltre 28 test di resistenza interni all’azienda e l’ottenimento della certificazione MIL-STD-810H (corrispondente al superamento dei test degli standard militari). Tutto questo in dimensioni non particolarmente grandi, poiché la cassa ha una larghezza di 43 millimetri, ed uno spessore di 12,8 millimetri, risultando facilmente utilizzabile da chiunque, anche dal pubblico femminile o dagli utenti con il polso esile e sottile. Il peso è di 75,4 grammi, è facile pensare di indossarlo anche per 24 ore consecutive, senza appesantire troppo o arrecare fastidio, molto probabilmente andrete ad indossarlo e ve ne dimenticherete completamente.

I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono di ottima qualità generale, la cassa è in acciaio inossidabile, in un unico blocco, con protezione Corning Gorilla Glass sul display. Il form factor rettangolare è leggermente più squadrato, tuttavia le linee sono sinuose, non spigolose, e riescono ad accompagnare maggiormente la curvatura del polso. Esteticamente è gradevole, con colorazione a contrasto sui quattro pulsanti fisici per il controllo del prodotto, ed indicazione della serie Tank nella parte anteriore. La scelta di mantenere visibili le piccole viti anteriormente, offre una piacevole sensazione di ruvidità e di rusticità che ci saremmo aspettati in un prodotto rugged.

Il cinturino base è realizzato in silicone, ha una larghezza di 22 millimetri, lunghezza complessiva di 269 millimetri (inclusa la cassa dello smartwatch), ed è adatto per polsi tra 150 e 220 millimetri. Il materiale è flessibile, non reca fastidio al polso, anche se utilizzato sotto l’acqua o quando si è sudati. La finitura zigrinata nella parte superiore, è davvero piacevole al tocco, ne accresce ove possibile l’eleganza, con tante posizioni di chiusura, riuscendo ad adattarsi perfettamente alle singole esigenze del consumatore stesso. E’ possibile acquistarlo anche con cinturino in acciaio inossidabile 316L (la special edition), davvero bellissimo da vedere e comodo da indossare, una piccola chicca che va ad incrementarne notevolmente l’eleganza, e renderlo perfetto anche per l’utilizzo ad esempio in occasioni mondane, e non solo durante l’attività fisica (le maglie sono removibili e regolabili manualmente). La versione da noi testata include quest’ultimo e, gratuitamente, il cinturino in silicone.

Hardware e Specifiche

Nella parte anteriore è possibile trovare un display da 1,96 pollici di diagonale, con 331 ppi, 410 x 502 pixel ed una buona luminosità massima, che lo rende perfettamente utilizzabile anche sotto la luce solare diretta. Le cornici sono sufficientemente sottili, offrendo una sensazione di infinity display, è comletamente touchscreen, con un più che discreto feedback tattile, e tempi di risposta estremamente ridotti. Gli utenti possono scegliere tra un gran numero di watchfaces, sono scaricabili dall’app, con inclusa quella compatibile con il display sempre attivo.

Il sistema di controllo, come vi abbiamo anticipato, è impreziosito dalla presenza di quattro pulsanti fisici, questi sono dotati di una corsa più che sufficiente, non hanno una resistenza elevata alla pressione, è sono stati integrati per compensare la possibile difficoltà nell’utilizzo sott’acqua o con le mani bagnate (ma anche con i guanti); nello specifico il tasto superiore destro seleziona la voce, quello inferiore torna indietro, mentre a sinistra hanno funzioni di scrolling (su e giù) nelle schermate. La stessa zigrinatura la ritroviamo anche sul frame della cassa, davvero piacevole al tatto e decisamente elegante.

Kospet Tank M3 Ultra offre certificazione IP69K, oltre al superamento degli standard militari, con resistenza fino a 5ATM (supporta immersione fino ad una profondità di 50 metri), integra chip GPS con ricezione dei segnali satellitari L1/L5 ,per il tracciamento GPS dual band, possibilità di registrare su mappa gli allenamenti/percorsi effettuati (solo con le attività che lo supportano, non con tutte), ed una buonissima precisione, grazie al supporto di 6 sistemi di posizionamento: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS e NAVIC (IRNSS). La dotazione di sensori effettivamente integrati è molto valida: troviamo la bussola, per favorire l’orientamento all’aria aperta, l’altitudine barometrica (ovvero si affida alla pressione registrata dal barometro per stimare l’altezza), ed appunto il barometro per la misurazione della pressione dell’aria.

Funzionalità e Batteria

Kospet Tank M3 Ultra è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone Android o iOS in commercio (è necessario almeno Android 5.1 o iOS 10.0), grazie all’applicazione mobile KOSPET FIT scaricabile gratuitamente, la quale permette di collegare senza problemi lo smartwatch al device portatile. Dopo aver effettuato la connessione è possibile ricevere le chiamate direttamente al polso, oppure controllare la riproduzione musicale (è bene ricordare che in entrambi i casi la connessione debba essere attiva).

Nella parte posteriore è presente il sensore ottico VP60A2, utile per la misurazione del battito cardiaco, con buona accuratezza 24 ore su 24 (con invio di notifiche in caso di rilevamento di battito anomalo), oltre alla percentuale di ossigeno nel sangue ed i livelli di stress. Le funzioni che gli utenti possono raggiungere abbracciano il monitoraggio del sonno, con dettagli sulla qualità dello stesso (durata e tipologia: REM, sonno leggero o profondo e simili), oltre a naturalmente i passi, le distanze percorse e le calorie bruciate.

Come tutti gli smartwatch rugged che si rispettino, Kospet Tank M3 Ultra è stato giustamente pensato per un pubblico interessato alle attività sportive, infatti sono oltre 170 gli sport selezionabili dai menù, con 6 di questi riconosciuti in automatico (tra i quali troviamo camminata, corsa, ciclismo, ellittica e vogatore), ovvero l’attività viene automaticamente riconosciuta dal sistema che vi invia una notifica chiedendovi se volete avviare l’allenamento. All’interno del prodotto troviamo una piccola memoria integrata da 256mb, ma anche una batteria da 480mAh. La ricarica avviene tramite il cavo magnetico di ricarica che potete trovare inclusa in confezione, l’autonomia dipende direttamente dal modo di utilizzo dello smartwatch, poiché ipotizzando lunghi allenamenti con GPS attivo, è chiaro che la durata diminuirà, rispetto ad un utilizzo da smartwatch classico. In termini pratici la possiamo comunque ritenere una autonomia più che valida e bilanciata.

Le notifiche vengono correttamente ricevute da buona parte delle applicazioni, senza limitazioni particolari. L’interazione con le suddette è limitata, infatti è possibile leggere solamente parte del messaggio (le prime righe, se è lungo), senza avere la possibilità di inviare risposte di alcun tipo (nemmeno preimpostate). Allo stesso modo, nel momento in cui la notifica verrà rimossa dallo smartwatch, non verrà cancellata dallo smartphone, ma sarà ancora visibile sullo stesso. Il sistema operativo è estremamente semplificato e user-friendly, è facile spostarsi all’interno dei menù, le interfacce sono colorate e dettagliate, le sezioni sono facilmente comprensibili anche da un utente tutt’altro che esperto. In genere la traduzione in italiano è buona, forse con qualche piccola pecca qua e là, ma sono davvero sottigliezze.

Conclusioni

In conclusione Kospet Tank M3 Ultra è uno smartwatch rugged davvero di ottima qualità, per il prezzo attuale di vendita. I suoi punti di forza partono prima di tutto dal design, la possibilità di acquistarlo sia in special edition, con cinturino in silicone che in acciaio inossidabile 316L (realizzato con splendide maglie), lo rende poliedrico e molto elegante, risultando facilmente utilizzabile sia durante gli allenamenti, che ad esempio per una serata di gala. Ottima è la batteria, una autonomia più che bilanciata per riuscire ad utilizzare il device anche per lunghe giornate, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro, sempre sfruttando il cavo magnetico di ricarica che potete trovare in confezione. Il design è un altro suo punto di forza, capace di combinare la robustezza ottenuta da tutte le sue certificazioni, con l’eleganza di materiali di qualità. Il display e le funzioni raggiungibili completano un prodotto che, dopo lunghe settimane di utilizzo, possiamo dire valere più di quello che costa.

Dall’altro lato della medaglia andiamo ad inserire solamente l’assenza di una vera e propria interazione con le notifiche, sarebbe stata la ciliegina sulla torta, che avrebbe reso Kospet Tank M3 Ultra davvero uno smartwatch completo. Il prodotto recensito puà essere acquistato sul sito ufficiale in quattro versioni differenti: con cinturino in silicone, con cinturino a maglie in acciaio inossidabile 316L, con l’aggiunta di cinturino mimetico, oppure completo di tutti i cinturini di cui sopra. I prezzi, disponibili a questo link, sono variabili e vanno da un minimo di 137,99 euro, fino ad un massimo di 164,99 euro. Il pagamento può essere effettuato con PayPal, è prevista garanzia di 2 anni, la spedizione è gratuita presso il vostro domicilio, con consegna in 2-9 giorni lavorativi.

In parallelo gli utenti possono pensare di acquistare Kospet Tank M3 Ultra su Amazon, ad un prezzo attuale di 113,29 euro (mediano di 159,99 euro), a questo link, con spedizione garantita direttamente da Amazon stessa. La garanzia è di 2 anni, consegna in tempi brevissimi, e possibilità eventualmente di restituirlo entro 14 giorni dalla data di ricezione, per qualsiasi motivo.