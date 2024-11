L’Operations Innovation Lab costruito a Vercelli rappresenta un primato europeo. Oltre che un importante elemento della strategia di sostenibilità e innovazione di Amazon. Tale hub, primo nel suo genere sul continente, è interamente dedicato alla sperimentazione di tecnologie innovative per la riduzione e l’automazione degli imballaggi. Situato in Italia, sottolinea il ruolo sempre più centrale del nostro Paese nelle politiche ambientali e nell’economia circolare globale.

Amazon e il suo impegno per la riduzione degli imballaggi

La struttura si distingue per l’adozione di tecnologie avanzate, come robotica e intelligenza artificiale. Lo scopo è ridurre l’impatto ambientale. Tra le innovazioni, spiccano un robot per l’etichettatura automatica e un sistema che crea buste di carta su misura attraverso la scansione degli articoli. Tale capacità di personalizzazione non solo migliora la protezione dei prodotti, ma minimizza anche l’uso di materiali. In tal modo sarà possibile ridurre gli sprechi.

Un elemento chiave dell’Operations Innovation Lab è la collaborazione con l’azienda italiana Novamont, specializzata in materiali sostenibili. Tale progetto punta a sviluppare imballaggi compostabili, aprendo la strada a soluzioni di packaging innovative.

L’impatto di tali iniziative è dimostrato da dati importanti. Dal 2019, Amazon ha attuato oltre 1miliardo di spedizioni senza usare imballaggi extra. A tal proposito, solo nel 2023, l’azienda ha evitato l’uso di oltre 446.000 tonnellate di materiali. Inoltre, il peso medio degli imballaggi è diminuito del 43%. Ciò grazie all’uso di materiali più leggeri e riciclabili. Un esempio di questo progresso è la nuova busta imbottita in carta introdotta nel 2024.

Tali numeri non solo dimostrano il successo del laboratorio di Vercelli, ma evidenziano anche l’importanza dell’Italia nel guidare l’innovazione verso un futuro più sostenibile. Come dichiarato da Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente, il Paese si sta affermando come un “hub di innovazione”. In tal modo può contribuire alla transizione verso un’economia circolare globale. Un elemento che sembra essere centrale per la strategia di Amazon.