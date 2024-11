L’operatore ho. Mobile ha lanciato un’offerta straordinaria in occasione del Black Friday 2024. Quest’ultima è stata pensata per chi intende richiedere la portabilità del numero da uno degli operatori selezionati. La promozione è disponibile fino al 2 dicembre 2024 e presenta una delle tariffe più competitive sul mercato. L’offerta comprende minuti ed SMS illimitati. Inoltre, sono compresi 100 GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile della promo è di 4,99 euro. Un prezzo che rende tale proposta particolarmente allettante per chi cerca una soluzione economica, ma completa.

La nuova imperdibile promo di ho. Mobile

Il prezzo per attivare l’offerta è di 9 euro. Mentre la SIM fisica è gratuita. In alternativa, è possibile optare per l’eSIM con un costo aggiuntivo una tantum di 1,99 euro. Per chi desidera velocità superiori, è anche possibile abilitare il 5G con un supplemento mensile di 1,29 euro. L’offerta include inoltre 5,3 GIGA per l’utilizzo in roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Come anticipato, la promozione è riservata a chi effettua la portabilità del numero da determinati operatori virtuali. Tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile e tanti altri. La lista completa comprende anche operatori più piccoli come Rabona Mobile, Spusu Italia, e Green Telecomunicazioni. Ciò offre a molti utenti la possibilità di approfittare dell’offerta di ho. Mobile.

La modalità di attivazione è pensata per garantire massima comodità e flessibilità. È possibile scegliere tra il pagamento online con spedizione della SIM direttamente a casa, l’attivazione presso un’edicola o una tabaccheria. In alternativa si può selezionare l’eSIM e completare tutto il processo direttamente online senza attese per la consegna fisica della scheda.

L’offerta Black Friday di ho. Mobile è una proposta ideale per chi cerca un’alternativa economica e ricca di vantaggi. Il tutto con la possibilità di personalizzare il piano accedendo alle diverse opzioni aggiuntive disponibili. Si tratta di un’occasione da non perdere per chi desidera risparmiare senza rinunciare a qualità e affidabilità.