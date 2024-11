Amazon ha annunciato un ulteriore investimento da 4 miliardi di dollari in Anthropic, la promettente startup francese specializzata in intelligenza artificiale, consolidando così una partnership strategica che ha già portato ad importanti sviluppi. Questo nuovo impegno arriva dopo che Anthropic ha recentemente ottenuto 2 miliardi di dollari da Google, un segno della crescente attenzione che l’azienda sta suscitando nel settore. In cambio di questo finanziamento, Anthropic ha designato Amazon Web Services (AWS) come partner primario per l’addestramento dei suoi modelli di machine learning, utilizzando i chip AI personalizzati AWS Trainium.

Anthropic e i finanziamenti delle big tech

L’investimento di Amazon non è una novità, infatti il colosso aveva già collocato la stessa somma nella startup nei mesi scorsi, concludendo un round di finanziamento a fine marzo. La motivazione di questo nuovo investimento è legata alla rapida adozione dei modelli AI di Anthropic, noti come Claude, su AWS. Questi modelli sono stati integrati con successo nella suite di strumenti Gen AI Amazon Bedrock, un fattore che ha spinto AWS a consolidare ulteriormente il suo ruolo di fornitore primario per la startup.

La collaborazione tra le due aziende ha già avuto un impatto significativo. AWS ha osservato una risposta estremamente positiva da parte dei clienti che sviluppano applicazioni basate su Claude, utilizzando Amazon Bedrock. Tra le aziende che beneficiano di questa tecnologia ci sono giganti come Pfizer, che sfrutta i modelli per accelerare la ricerca e sviluppo in ambito medico, e il Parlamento Europeo, che utilizza un bot per digitalizzare e indicizzare i propri documenti ufficiali. Inoltre, Anthropic ha sottolineato che i modelli Claude sono ormai parte integrante delle infrastrutture di moltissime aziende che sviluppano software e servizi con l’intelligenza artificiale generativa.

Con questa mossa, Amazon rafforza ulteriormente il suo impegno nell’intelligenza artificiale, puntando su un’innovazione continua che coinvolge anche l’evoluzione dei suoi chip Trainium, destinati a spingere i confini della Gen AI.