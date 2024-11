ExxonMobil e LG Chem hanno siglato un importante accordo che rafforza la posizione degli Stati Uniti nel mercato globale del litio. A partire dal 2027, LG Chem acquisterà fino a 100.000 tonnellate di carbonato di litio estratto in Arkansas, con il marchio Mobil Lithium. Questo accordo punta a ridurre la dipendenza americana dalla Cina e a garantire una fornitura interna sicura di un elemento cruciale per la produzione di batterie destinate a veicoli elettrici e dispositivi elettronici.

L’importanza del litio per l’economia degli Stati Uniti

L’intesa rappresenta un passo fondamentale verso l’indipendenza energetica degli Stati Uniti, sostenendo la crescita economica e creando nuovi posti di lavoro. La ExxonMobil, infatti, è determinata a posizionarsi come leader nell’estrazione di litio a livello nazionale. Dal canto suo, LG Chem considera l’accordo strategico per consolidare la sua competitività globale nella fornitura di materiali critici, necessari per alimentare l’industria delle batterie e del settore automotive.

L’accordo, tuttavia, è vincolato al rilascio dei permessi burocratici necessari per avviare l’estrazione. Nonostante queste possibili complicazioni, è probabile che il progetto riceva il sostegno dell’amministrazione statunitense, vista l’importanza strategica dell’autonomia energetica. Parte del litio estratto sarà destinato a un nuovo impianto di LG Chem in Tennessee, che dovrebbe produrre fino a 60.000 tonnellate annue di materiale catodico, cruciale per le batterie dei veicoli elettrici.

Questo accordo si inserisce in un contesto più ampio di collaborazioni strategiche nel settore automobilistico statunitense. LG Chem è già partner di aziende come Ford e Hyundai e ha siglato intese simili con SK On, rafforzando la catena di approvvigionamento di batterie interamente “Made in USA”.

Negli ultimi anni, la rilevanza geopolitica del litio è aumentata notevolmente. Sebbene il “triangolo del litio” in Sud America rimanga il principale bacino di riserve, l’estrazione domestica diventa una priorità per garantire stabilità. Intanto, cresce l’interesse per il riciclaggio del litio: nuove tecnologie promettono di superare le difficoltà legate ai costi elevati, aprendo la strada a un’economia più sostenibile.