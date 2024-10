Il litio è diventato un elemento chiave nella transizione verso l’energia rinnovabile, e il suo utilizzo è sempre più diffuso nelle batterie di molti dispositivi che utilizziamo ogni giorno. Dallo smartphone all’auto elettrica, passando per tablet e auricolari wireless, questo metallo è fondamentale per alimentare la nostra vita quotidiana. Tuttavia, il suo impiego sta crescendo soprattutto per rispondere alla crescente domanda di energia pulita, e trovare riserve di litio diventa sempre più urgente. Ma non è solo una questione di quantità: è necessario estrarlo in modo sostenibile, senza compromettere l’ambiente o le comunità locali.

Il litio dell’Arkansas e la sua importanza per l’energia pulita

In questo contesto, la scoperta di un vasto giacimento di litio nel sud dell’Arkansas ha attirato molta attenzione. Secondo i ricercatori dello United States Geological Survey (USGS), questo giacimento potrebbe contenere tra 5 e 19 milioni di tonnellate di litio. Si tratta di una quantità enorme, che potrebbe coprire, nel suo massimo potenziale, quasi nove volte la domanda globale prevista per il 2030. Il mondo si sta muovendo rapidamente verso un futuro alimentato da fonti rinnovabili, e il litio gioca un ruolo fondamentale in questa transizione.

I ricercatori dell’USGS hanno raccolto campioni di salamoia dalla formazione geologica Smackover, una vasta riserva sotterranea situata nell’Arkansas. Hanno utilizzato tecnologie avanzate, come l’apprendimento automatico, per mappare le concentrazioni di litio nell’area e capire quanto potenziale ci fosse realmente. Ma qui sorge una delle principali sfide: come estrarre questo litio in modo efficiente e sostenibile?

I metodi tradizionali di estrazione richiedono tempi lunghi e possono essere devastanti per l’ambiente. In paesi come l’Argentina e il Cile, dove si trovano altre grandi riserve di litio, l’acqua è una risorsa preziosa, e l’estrazione del litio attraverso vasche di evaporazione può prosciugare interi ecosistemi. Per fortuna, c’è un’alternativa: la Direct Lithium Extraction (DLE), un processo molto più rapido e rispettoso dell’ambiente. Questa tecnica potrebbe rivoluzionare il settore, riducendo i tempi di estrazione e l’impatto ambientale.

A testimonianza di questo cambiamento, anche ExxonMobil ha investito nel litio dell’Arkansas, puntando proprio sulla DLE per estrarre il metallo. Con scoperte come questa e nuove tecnologie in via di sviluppo, il futuro della mobilità elettrica sembra sempre più promettente.