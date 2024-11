Samsung ha di recente rilasciato una nuova campagna pubblicitaria in cui prende di mira Apple. Con tono provocatorio, l’azienda sudcoreana fa riferimento all’innovazione tecnologica nel settore degli smartphone. Lo spot celebra le capacità avanzate dei dispositivi pieghevoli Galaxy e sottolinea l’assenza di un iPhone pieghevole. Dunque, mentre Samsung spinge i confini della tecnologia, Apple sembra limitarsi a miglioramenti incrementali. La pubblicità presenta un dualismo di fondo. Da una parte c’è il dinamismo di Samsung, dall’altra la presunta staticità di Apple.

Samsung ed Apple per il mercato dei pieghevoli

Tale confronto arriva in un momento in cui il mercato degli smartphone pieghevoli è in forte crescita. Samsung che mantiene la leadership grazie alla sua pionieristica serie Galaxy Fold. Introdotti nel 2019, suddetti dispositivi rappresentano l’avanguardia raggiunta dall’azienda in tale settore. Ciò grazie all’integrazione di materiali più resistenti, display innovativi e software ottimizzati per sfruttare il formato pieghevole. Nel frattempo, Apple non ha ancora fatto il suo ingresso in tale mercato. Anche se, è importante sottolineare che, secondo alcuni rumor, un iPhone pieghevole potrebbe arrivare non prima del 2027.

Con la sua campagna Samsung ha colto l’opportunità di evidenziare la propria superiorità tecnologica nel settore, rispetto ad Apple, e non solo. Si fa riferimento anche alla concorrenza con altre azienda come Huawei e Motorola. Quest’ultime, infatti, stanno introducendo i loro modelli pieghevoli. Riguardo l’assenza di Apple nel settore, è utile evidenziare che la strategia di entrare tardi in un mercato non è nuova. Già in passato, infatti, l’azienda ha preferito perfezionare tecnologie già esistenti. Come dimostrato dall’introduzione dei display OLED con l’iPhone X.

Con le crescenti aspettative per un iPhone pieghevole, resta da vedere se Apple sarà in grado di capitalizzare la sua strategia, mentre Samsung continua a sfruttare il suo vantaggio competitivo. Il settore degli smartphone pieghevoli è in continuo divenire ed anche i cambiamenti più piccoli possono fare la differenza.