Vodafone lancia una nuova offerta tutta dedicata ai giovani tra i 18 e i 30 anni, con un pacchetto pensato per chi desidera sfruttare al massimo il proprio smartphone. Al prezzo di 9,99 euro al mese, i clienti possono accedere a 200 Giga in 5G, minuti illimitati verso numeri nazionali mobili e fissi, e 200 SMS al mese, il tutto con un piano senza pensieri per quanto riguarda ricariche e traffico. Inoltre, l’offerta include vantaggi esclusivi come sconti su smartphone nei negozi Vodafone e una serie di promozioni con partner come WeRoad, Satispay, Just Eat e GameStop, che permettono di risparmiare fino a 100 euro al mese.

L’offerta Vodafone per i giovani che amano navigare e viaggiare

L’offerta, che comprende anche il piano tariffario Vodafone 25 New, prevede il rinnovo automatico al costo di 9,99 euro al mese, con addebito su carta di credito o conto corrente. Per chi attiva l’offerta online, la SIM è gratuita, mentre per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro. La promozione è valida per 24 mesi, con il prezzo bloccato durante questo periodo, a condizione che il pagamento avvenga tramite addebito su carta o conto corrente.

Con i suoi 200 Giga in 5G, la nuova offerta si rivolge a chi desidera navigare senza limiti, approfittando della copertura Vodafone 5G, compatibile con i dispositivi abilitati, come l’economico ma innovativo Samsung Galaxy A33. In più, sono inclusi 10,9 Giga da utilizzare in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, senza costi aggiuntivi, per i giovani più avventurosi. Il piano offre anche altri vantaggi come il servizio Smart Passport 2.0 per navigare e chiamare all’estero, e la possibilità di attivare l’addebito automatico per evitare il pensiero delle ricariche.

Inoltre, Vodafone garantisce un servizio di continuità per continuare a utilizzare i servizi anche in caso di credito residuo insufficiente, permettendo agli utenti di rimanere sempre connessi e senza problematiche interruzioni.