Vodafone si prepara a lanciare una nuova iniziativa per incentivare l’acquisto di smartphone attraverso il servizio di rateizzazione Smartphone Easy. A partire dal 25 novembre 2024, i clienti che utilizzeranno il programma Trade In, consegnando uno smartphone usato presso i negozi aderenti, potranno beneficiare di un extra sconto sull’acquisto di un nuovo dispositivo. Questa opportunità sarà riservata agli utenti presenti sulla piattaforma NEXT che scelgono di abbinare il Trade In alla rateizzazione Smartphone Easy.

Lo Smartphone Easy di Vodafone e il programma Trade In

Il servizio Trade In, già noto per la possibilità di ottenere sconti valutando e consegnando vecchi dispositivi, cambierà partner operativo. Dal 17 novembre 2024, la gestione del programma passerà da Assurant a Recommerce, un cambiamento annunciato recentemente anche in uno spot televisivo. Questo aggiornamento non modificherà il funzionamento del servizio nei negozi Vodafone, dove il cliente può consegnare direttamente il telefono al rivenditore, che si occuperà della spedizione.

L’extra sconto varierà in base al valore del nuovo dispositivo: i telefoni con prezzi tra 399 e 900 euro daranno diritto a un bonus di 25 euro, mentre quelli con un costo superiore a 901 euro permetteranno di ottenere uno sconto aggiuntivo di 50 euro. Questo importo si somma alla valutazione standard del telefono usato e a eventuali promozioni, come la supervalutazione attualmente in vigore per l’acquisto di iPhone 16.

Ad esempio, un cliente che acquisti un iPhone 16 128GB, con prezzo di listino di 989,99 euro, e consegni un iPhone 14 128GB riceverà una valutazione di 309 euro per il dispositivo usato, un ulteriore sconto di 100 euro grazie alla supervalutazione e il nuovo extra sconto di 50 euro, riducendo il costo totale del telefono a 530,99 euro. Con la rateizzazione Smartphone Easy, questa somma si traduce in rate mensili di 11,06 euro per 48 mesi.

La rateizzazione, disponibile solo per i clienti dei sistemi NEXT, prevede un importo minimo finanziabile di 120 euro e un pagamento tramite addebito su conto corrente. Rispetto ad altre modalità, non sono previste maxi rate finali, rendendo l’offerta particolarmente vantaggiosa.