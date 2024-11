Anche l’operatore telefonico italiano Tiscali ha deciso di celebrare a suo modo l’arrivo del noto evento del Black Friday 2024. A partire dalla giornata di oggi 27 novembre 2024, infatti, l’operatore ha deciso di far tornare disponibile una super offerta di rete mobile. Si tratta questa volta dell’offerta denominata Tiscali Mobile Smart 250. Per il momento, l’offerta in questione sembra essere disponibile all’attivazione soltanto presso i negozi fisici autorizzati Tiscali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Tiscali festeggia il Black Friday 2024 con la nuova promo Tiscali Mobile Smart 250

Per celebrare l’evento del Black Friday 2024, l’operatore telefonico Tiscali ha deciso di far tornare una delle sue super offerte. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Tiscali Mobile Smart 250. Quest’ultima era già stata proposta in passato dall’operatore, in particolare ad agosto 2024, ma ora è tornata per celebrare il noto evento di sconti ed offerte.

L’offerta in questione sarà dunque disponibile all’attivazione a partire dalla giornata di oggi 27 novembre 2024. Proprio come il Black Friday, anche questa offerta durerà soltanto pochi giorni. Gli utenti potranno infatti attivarla soltanto fino al prossimo 5 dicembre 2024. Come già detto, per il momento l’offerta risulta attivabile solo presso i negozi fisici autorizzati Tiscali. È comunque probabile che l’operatore la renda disponibile all’attivazione anche sul suo sito ufficiale, magari nel corso dei prossimi giorni.

Nello specifico, l’offerta Tiscali Mobile Smart 250 include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Nel bundle sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 9,99 euro al mese. Ricordiamo che questa offerta è al momento attivabile solo dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico rivale. Anche in questo caso, è probabile che l’operatore decida di rendere disponibile questa promo anche ai nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico. Staremo a vedere.