iPhone 17: addio al titanio, il nuovo materiale li renderà più leggeri

Sebbene manchi poco meno di un anno al lancio dei nuovi iPhone 17, c’è già tanta curiosità e tanta attesa in giro. Apple sta facendo di tutto pur di mettere in atto una piccola rivoluzione sulla sua gamma di smartphone. A settembre 2025 dunque ci saranno dei cambiamenti significativi. Secondo quanto emerso, le modifiche in arrivo riguarderanno soprattutto i veri top di gamma, ovvero iPhone 17 Pro e Pro Max. Tra le novità più interessanti, c’è quella legata ai materiali. Apple infatti starebbe pensando ad un passaggio a telai in alluminio. Sarebbe dunque pronto l’addio sia all’acciaio inossidabile che al titanio.

iPhone 17: nuovi materiali e design innovativo

Le fonti riportano che tutti i modelli di iPhone 17 adotteranno un telaio in alluminio. Questa scelta potrebbe sembrare inusuale, dato che il titanio era stato recentemente introdotto come materiale distintivo per i modelli Pro. Tuttavia, Apple sembra puntare su un equilibrio tra leggerezza e robustezza.

I modelli Pro e Pro Max presenteranno una nuova combinazione di materiali per il retro. La parte superiore sarà caratterizzata da un’ampia protuberanza rettangolare per le fotocamere, realizzata in alluminio. La parte inferiore, invece, resterà in vetro per garantire la compatibilità con la ricarica wireless.

Queste modifiche sollevano diverse domande. Perché Apple ha deciso di abbandonare il titanio, considerato un simbolo di esclusività? E quanto influirà il passaggio all’alluminio sulla percezione di qualità dei dispositivi?

Inoltre, i dettagli sul nuovo design del modulo fotocamera non sono ancora chiari. La protuberanza più grande e di forma rettangolare potrebbe indicare l’introduzione di nuove funzionalità avanzate, ma resta da vedere come questo influirà sull’ergonomia.

Mentre il modello iPhone 17 Air si concentrerà su uno spessore ridotto e caratteristiche più minimaliste, i modelli Pro sembrano spingere maggiormente sull’innovazione fotografica. Questo potrebbe rendere ancora più difficile scegliere tra un dispositivo compatto e uno orientato alle prestazioni.

Con l’avvicinarsi del 2025, queste anticipazioni accendono la curiosità degli appassionati. Resta da vedere come Apple bilancerà innovazione e tradizione per conquistare il mercato con la nuova linea iPhone 17.