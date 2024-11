Il costruttore statunitense Tesla porta avanti i suoi progetti innovativi che riguardano diverse aspetti che caratterizzano le sue auto. Tecnologia e prestazioni ottimali sono sempre elementi al centro delle strategie di progettazione del marchio automobilistico di Elon Musk. Tra le novità arriva la notizia relativa alla disponibilità per l’Europa del nuovo Actually Smart Summon.

Per chi non ne ha mai sentito parlare, si tratta di una tecnologia che consente di fare muovere l’auto mediante l’utilizzo dell’apposita app del costruttore automobilistico Tesla. Comando che viene dunque effettuato tramite il dispositivo dell’utente e senza la necessità che a bordo ci sia qualcuno.

Tesla: in arrivo l’Actually Smart Summon

La notizia dell’arrivo dell’Actually Smart Summon non può che rendere felici gli automobilisti e gli utenti europei appassionati del marchio Tesla. Sono passati infatti diversi anni da quando il costruttore ha lanciato tale tecnologia ma adesso la notizia ufficializza l’arrivo in Europa e, di conseguenza, in Italia.

A tal proposito, però, è importante ricordare che ci saranno alcune differenze tra l’uso in Europa e negli Stati Uniti. Se negli Stati Uniti le auto possono hanno la possibilità di muoversi in autonomia, raggiungendo il proprietario lungo un percorso che arriva a ben circa 65 metri, in Europa, la situazione è del tutto differente. Le normative in vigore in Europa consentono, infatti, che il veicolo può muoversi in autonomia per un massimo di 6 metri.

Nonostante l’arrivo di tale novità, dunque, gli utenti europei dovranno fare i conti con questo importante limite. Non a caso, ci si troverà davanti ad differenza sostanziale che pone limiti dell’utilizzo dell’Actually Smart Summon. Non ci resta, dunque, che attendere l’arrivo sul mercato europeo. Solamente allora potremo capire se gli utenti che lo proveranno saranno soddisfatti o meno della nuova tecnologia pensata da Tesla. L’obiettivo della casa automobilistica di Elon Musk è sempre quello di andare incontro alle esigenze degli utenti.