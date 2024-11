Mea Group, leader europeo nel supporto ai marchi globali grazie a soluzioni innovative nei settori della distribuzione, vendita al dettaglio, marketing e logistica, ha deciso di approdare anche in Italia e lo fa portando il suo brand IMIKI. I prodotti di questo brand appartengono alla categoria wearable ovvero gli indossabili e uniscono assieme innovazione ed eleganza.

IMIKI, arriva in Italia il nuovo brand di device wearable tra eleganza e innovazione

Mea Group ha fatto il suo debutto in Italia con il suo nuovo marchio di device wearable denominato IMIKI. L’evento di presentazione si è tenuto a Palazzo Serbelloni, a Milano. Paolo Mastrojanni, Commercial Director di MEA Group, ha così dichiarato:



“La mission di Mea Group è portare sui mercati europei, a partire dall’Italia, brand già leader nei loro paesi d’origine. Dopo Roborock e Laifen, siamo lieti di presentare in anteprima europea Imiki Myvu, un prodotto rivoluzionario che ridefinisce il concetto di tecnologia indossabile. Negli ultimi mesi sono emerse diverse notizie su prototipi con tecnologie simili, ma siamo particolarmente orgogliosi di portare sul mercato un prodotto già pronto, che raggiungerà gli scaffali dei nostri partner in tempo per la peak season.”



Tra i prodotti di questo marchio, troviamo dispositivi come smartglasses, auricolari wireless e smartwatch personalizzabili che, come già detto, uniscono eleganza ed innovazione. Tra le peculiarità degli smartwatch, troviamo l’introduzione dei cinturini magnetici. È inoltre disponibile il Design Kit, solo per alcuni modelli, che include ghiera e cinturino intercambiabili. Altre peculiarità sono la presenza di un display con tecnologia AMOLED e le chiamate Bluetooth integrate. Tra i nuovi modelli, abbiamo la serie IMIKI Frame, la serie IMIKI Holo e la serie IMIKI Xplorer.

Notevoli poi i nuovi IMIKI Myvu AR Smart Glasses. Si tratta di occhiali intelligenti che dispongono di tutta una serie di super caratteristiche, tra cui: traduzione in tempo reale, trascrizione dell’audio in entrata, navigazione avanzata e notifiche intelligenti.