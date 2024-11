Tesla non punta solamente a lanciare sul mercato auto dalle prestazioni eccellenti e dall’esperienza di guida ottimale ma lavora ormai da tempo al fine di ottimizzare sempre di più la rete di ricarica dedicata ai veicoli elettrici. Ormai conosciamo bene, infatti, la vasta rete di Supercharger che negli ultimi anni sono stati migliorati sempre di più al fine di offrire un adeguato servizio agli utenti che hanno deciso di acquistare un’auto elettrica.

Nelle scorse ore, sono state diffuse alcune immagini che vedono come protagonista la rete di ricarica il costruttore automobilistico statunitense Tesla. Nello specifico, le immagini riguardano una stazione di servizio Shell che Tesla avrebbe deciso di convertire in una stazione di Supercharger. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli relativi al nuovo progetto a cui la casa automobilistica di Elon Musk sta lavorando.

Tesla: stazione Shell trasformata in Supercharger

Tutti noi conosciamo Tesla poiché in grado di stupire sempre con novità eccellenti e nuovi progetti che ottimizzano i servizi messi a disposizione degli automobilisti. Nello specifico, la stazione a cui Tesla starebbe lavorando si trova a Cordoba, in Spagna. Le immagini diffuse ci consentono di avere un’idea piuttosto chiara del lavoro che il costruttore automobilistico statunitense sta portando avanti.

E’ piuttosto evidente che i lavori sono ancora in corso d’opera ma a non passare inosservato è il fatto che Tesla abbia deciso di mantenere il design della stazione Shell, dunque senza stravolgere completamente i dettagli caratteristici.

Ad essere apprezzata è senza alcun dubbio la decisione si riutilizzare uno spazio già esistente per realizzare punti di ricarica per auto elettriche. Una soluzione che, come già ribadito, consente agli automobilisti che hanno acquistato un’auto elettrica di avere a disposizione un maggior numero di punti di ricarica. Le immagini diffuse consentono di intuire che dovrebbero essere installate almeno 8 colonnine di Supercharger V4.