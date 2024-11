Tre funzioni per WhatsApp segrete: si può anche spiare, scopri come utilizzarle

Ci sono delle funzioni che gli utenti desiderano per WhatsApp che non sposerebbero le linee guida che l’app segue, Per questo motivo chi le vuole deve andare su app di terze parti.

Soluzioni di questo genere possono fornire degli strumenti molto interessanti da utilizzare, personalizzando ulteriormente la propria esperienza con l’app di messaggistica.

Unseen: leggere ogni messaggio senza essere visti online

Magari qualcuno ne aveva già sentito parlare ma mai prima d’ora aveva pensato di utilizzarla: l’app Unseen potrebbe essere perfetta. Chi infatti desidera leggere i messaggi in arrivo senza risultare online o aggiornare l’ultimo accesso, deve assolutamente affidarsi a questa soluzione. Una volta installata, questa app intercetta i messaggi ricevuti su WhatsApp e li visualizza in una finestra separata. In questo modo, puoi leggere tutto senza che il mittente sappia che hai aperto la chat. È una soluzione ideale per chi desidera mantenere la propria privacy e rispondere solo quando è davvero necessario.

Whats Tracker: monitora gli accessi su WhatsApp

Se vuoi capire i movimenti online di qualcuno, Whats Tracker offre uno strumento di monitoraggio sorprendente. L’utente, dopo aver selezionato i numeri di telefono che vuole tener d’occhio, potrà avere gli orari esatti di accesso e uscita da WhatsApp di ognuno. A fine giornata poi ecco anche il report dettagliato. Sebbene l’app sia progettata per fini leciti, è bene usarla con responsabilità e rispettare la privacy degli altri.

WAMR: recupera i messaggi eliminati su WhatsApp

Quante volte hai visto il messaggio “Questo messaggio è stato eliminato” e ti sei chiesto cosa ci fosse scritto? Con WAMR, non succederà più. L’app salva una copia di tutti i messaggi ricevuti, anche se vengono cancellati subito dopo. Funziona però solo dal momento in cui viene installata, quindi non potrai recuperare messaggi eliminati in passato.

Queste app rappresentano un’opzione interessante per chi cerca maggiore controllo su WhatsApp, ma ricordati che non sono disponibili sul Play Store. Per installarle, devi scaricare il file APK dal sito ufficiale. Assicurati di scaricarle da fonti affidabili per evitare rischi legati alla sicurezza.