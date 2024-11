I prossimi Samsung Galaxy potrebbero avere la magia dell'AI di ChatGPT

L’intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento nel mondo degli smartphone e ormai è sotto gli occhi di tutti. Chi utilizza un dispositivo mobile ha costantemente l’apporto del proprio assistente vocale e soprattutto dei principali modelli di apprendimento. Di certo tra i più importanti, in versione di capostipite, c’è ChatGPT, il famoso modello linguistico di OpenAI. Stando a quanto riportato, i prossimi Samsung Galaxy potrebbero integrare la sua intelligenza artificiale al loro interno.

Le due aziende infatti starebbero discutendo di una collaborazione che potrebbe portare la tecnologia di ChatGPT nei futuri smartphone del colosso sudcoreano.

Samsung prepara l’arrivo di ChatGPT sui suoi Galaxy? Sono in corso delle valutazioni

Se pensiamo al Galaxy S24, lanciato a inizio 2024, l’attenzione è stata tutta sull’intelligenza artificiale. Era stato definito il “telefono dell’AI” e molte delle sue funzionalità ruotavano attorno a Galaxy AI. Ora, OpenAI potrebbe spingere questo concetto ancora oltre, unendo le sue capacità innovative all’ecosistema di Samsung.

Stando a quanto riportato, OpenAI avrebbe avviato trattative con Samsung per integrare la sua tecnologia sui dispositivi Galaxy. Non è certo un progetto di poco conto ma si aggiunge ad una volontà molto chiara di Samsung: l’azienda ha già dichiarato che vuole portare le sue funzioni AI su oltre 200 milioni di dispositivi entro la fine del 2024.

Una collaborazione di questo tipo ricorderebbe quanto fatto di recente da OpenAI con Apple. Alcune funzioni basate su ChatGPT sono già disponibili sugli ultimi iPhone infatti. Però, nel caso di Samsung, c’è una sfida in più: l’azienda lavora a stretto contatto con Google per i suoi progetti di AI, come gli occhiali AR che sfruttano la tecnologia Gemini.

Non resta che aspettare per scoprire se questa partnership diventerà realtà. Una cosa è certa: il futuro dei Galaxy potrebbe essere davvero sorprendente. L’obiettivo è sempre quello di fronteggiare Apple, che con i suoi prossimi aggiornamenti integrerà proprio ChatGPT in Siri.