RC Auto: prezzi in aumento e boom degli assicuratori online

Uno dei periodi più bui dell’anno per un’automobilista o per un qualsiasi proprietario di un mezzo di locomozione, è quando bisogna pagare l’RC Auto. L’assicurazione annuale comporta sempre dei problemi soprattutto agli italiani in virtù dei grandi rincari che ci sono stati.

Il prezzo dell’RC Auto continua a salire, come confermano i dati IVASS. Dopo il minimo storico di circa 350 euro nel 2022, i premi assicurativi hanno registrato un aumento significativo, raggiungendo una media di 414 euro a settembre 2024. Questo incremento del 17,3% in poco più di due anni ha spinto molti automobilisti a cercare alternative più economiche, favorendo il boom delle assicurazioni online.

Il risparmio spinge il mercato online: l’RC calcolata sempre più sul web

Le persone che cercano di fare l’assicurazione per la loro auto online sono sempre di più. A raccontarlo è l’ultimo report di Segugio.it, configurato preferito dalle persone quando si tratta di sviluppare dei preventivi per l’RC Auto. Secondo i dati, tra il primo semestre del 2022 e il primo semestre del 2024, i contratti stipulati online sono aumentati del 10,1%. Questo va contro la crescita media di mercato del 3,2%. In numeri, si parla di quasi 9 milioni di contratti RC Auto attivi tramite canale diretto.

Non serve pensarci troppo: il successo di tutto ciò proviene dal prezzo. Stando a quanto detto, il premio medio RC Auto delle assicurazioni online è di 323,1 euro. Ciò significa che è inferiore di oltre 100 euro rispetto al canale tradizionale (431,1 euro) e a quello bancario/finanziario (399,7 euro). Tale risparmio ha attirato un numero crescente di automobilisti, sempre più attenti ai costi, in un periodo di rincari generalizzati.

Il rapporto ha analizzato i principali canali distributivi dell’RC Auto: diretto, bancario/finanziario e tradizionale. Il canale tradizionale, che include agenzie e broker, e quello bancario/finanziario, hanno mostrato una crescita modesta, rispettivamente dell’1,6% e del 2,8%. Questi numeri sottolineano come il canale diretto sia ormai una scelta sempre più popolare.

L’aumento dei prezzi dell’RC Auto sembra quindi aver innescato un cambio di abitudini tra gli automobilisti, con un passaggio significativo verso le assicurazioni online. La tendenza potrebbe consolidarsi ulteriormente, spingendo il mercato verso una maggiore digitalizzazione e competitività nei prezzi.