Era davvero difficile migliorarsi eppure Opera ci è riuscito. Il browser web ha sfruttato l’ultimo weekend di settembre per mostrare alcune novità che userà per attaccare Chrome, Safari e Edge, i colossi che dominano nell’ambito.

Nell’entroterra inglese si è tenuta la conferenza che ha svelato i piani dell’azienda, intenzionata a fare davvero sul serio. È risaputo che Opera offre sempre quella chicca in più, quella funzionalità che ti fa esclamare “Wow!”, quel qualcosa di cui l’utente medio non sa di avere bisogno. Il grande lavoro degli sviluppatori si vede e questa volta difficilmente qualcuno resterà indifferente.

Opera offre quello che gli altri non hanno: ecco le feature

Vi è mai capitato di ritrovarvi su internet e di voler cercare qualcosa che non sia un sito web? Opera offre la ricerca integrata diretta e dunque non solo per gli indirizzi URL. Un vero e proprio vantaggio che consente di evitare di aprire, chiudere e ridurre a icona il browser.

Chi invece vuole in ogni modo evitare scocciature, può rifarsi all’Ad-Blocker integrato, funzionalità che rende innocui gli annunci pubblicitari. Il vantaggio? Non bisognerà scaricare alcuna estensione. “Comodità” dunque è la parola d’ordine, anche se siete al buio e non volete che lo schermo vi dia fastidio durante la navigazione: ecco la Dark Mode, una sorta di skin che si può impostare per rendere il tutto più piacevole. Sì, anche questa è integrata, esattamente come la possibilità di chattare tramite le varie applicazioni di messaggistica in maniera diretta.

Infine se avete paura di effettuare lo switch da un browser ad Opera, niente paura: c’è la sincronizzazione completa dei dati. Non importa se avete migliaia di password, impostazioni e schede salvate tra i segnalibri: ci pensa Opera ad importare dal vostro browser originario tutti i dati che vi occorrono in modo da non farvi accusare il cambiamento.

Quali sono le novità che Opera porta agli utenti?

Il vero vantaggio di utilizzare Opera è sicuramente quello di avere a che fare con l’AI Aria, intelligenza artificiale generativa che permette agli utenti di fare domande di ogni genere, di ottenere delle immagini generate con appositi comandi e molto altro ancora. Tutto integrato nel browser. Riesce a riassumere quello che c’è in una pagina web: può ad esempio creare un elenco delle specifiche dei prodotti che gli utenti stanno valutando per l’acquisto così da consentire loro di valutare anche un confronto. Banalmente, si potrebbe anche chiedere ad Aria di chiudere tutte le pagine aperte nel browser o di applicare altri comandi molto semplici. Si può inoltre caricare una qualsiasi immagine, anche dallo smartphone, e richiederne un’elaborazione dando dei comandi ben precisi ad Aria. Ovviamente, come detto, l’intelligenza artificiale può anche creare immagini ex-novo semplicemente dando ascolto ai comandi impartiti dall’utente.

Quest’aspetto verrà reso ancor migliore con l’arrivo della nuova versione della piattaforma web, ovvero Opera One R2, che vedrà la luce verso la metà di questo mese di ottobre. Nel frattempo continua anche lo sviluppo di Opera GX, il browser dedicato ai gamer che offrirà tantissime nuove personalizzazioni. E nel caso in cui doveste ritrovarvi a riprodurre la vostra musica preferita? Si può scegliere qualsiasi servizio streaming e trascinare un mini-player all’interno del browser liberamente. Nessun problema nel momento in cui comincerà magari la riproduzione di un video su YouTube: il player musicale si fermerà e al termine del video, riprenderà esattamente da dove era rimasto.

La privacy di Opera è senza precedenti

La sicurezza dei suoi utenti al centro di tutto. Questo è il motto implicito di Opera che viene fuori dalla conferenza di Bristol. Il browser non raccoglie dati personali degli utenti: nome, numero di telefono, siti web e nulla che potrebbe in qualche modo generare uno storico da condividere.

Inoltre si tratta di un’esperienza totalmente aperta a tutti coloro che vogliono stare al sicuro: la VPN gratuita è un aspetto esclusivo, così come lo è la possibilità di bloccare gli annunci.

Se cercate un’esperienza completa, slegata da ogni concetto tradizionale di browser e che offra grandi performance, Opera è ciò che fa per voi. Vi basta solo scegliere tra le sue varie opportunità.