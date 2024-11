Le strategie di elettrificazione sono ormai parte integrante dei programmi futuri dei diversi brand automobilistici. Non a caso, infatti, si punta sempre di più ad introdurre sul mercato veicoli elettrici al fine di rendere la mobilità sempre più sostenibile. Congiuntamente al lancio di nuovi modelli elettrici, non mancano però i classici veicoli a benzina e diesel. A tal proposito, chiedersi quali sono in numeri in merito alle vendite di tale tipologia di modelli è senza alcun dubbio importante. Quali sono dunque le auto diesel più vendute in Italia da gennaio a ottobre 2024?

Per rispondere a questa domanda facciamo riferimento ai nuovi dati che ci mostrano la situazione in modo chiaro. Quel che è del tutto evidente è che il mercato diesel in Italia è in netto calo. Il mese di ottobre 2024 ha segnato un totale 16.774 immatricolazioni rispetto alle 21.517 dello stesso mese dell’anno precedente.

Mercato auto diesel: le più vedute durante il 2024

Se da una parte le auto elettriche cercano di farsi strada nel mercato automobilistico, dall’altra le diesel continuano a calare in Italia. I dati mostrano una situazione del tutto chiara, ovvero un totale di 16.774 immatricolazioni contro le 21.517 dell’anno precedente, Tale dato dunque rappresenta una percentuale del 22%.

Nello specifico se facciamo riferimento ai dati che sono stati diffusi, da inizio 2024 le auto diesel che sono state immatricolate in Italia sono 188.672 mentre nello stesso periodo del 2023 erano state 244.220. Una quota di mercato che vede una differenza tra 14% e 18,3%.

Grazie ai dati diffusi possiamo anche avere un’idea chiara su quelli che sono i modelli diesel più venduti e, dunque, creare una vera e propria classifica. Una top ten che vede tra le auto diesel più vendute, da gennaio ad ottobre 2024, i crossover. Al primo posto, la Volkswagen Tiguan con un totale di 11.589 vetture immatricolate nel corso del 2024. A seguire Audi Q3 con 9.495, Mercedes GLA con 8.332, Volkswagen T-Roc con 7.912 e BMW X1 con 7.262. Non mancano, a seguire, la Jeep Compass con un totale di 7.198 immatricolazioni, Alfa Romeo Tonale 6.404, Fiat 500X 5.874, Fiat Tipo 5.507 e Jeep Renegade 5.286 unità.