La fibra ultraveloce di Fastweb è un’ottima scelta per gli utenti che cercano una connessione internet rapida e stabile. La promo offre anche un modem Wi-Fi 6 di ultima generazione. L’offerta è disponibile a un prezzo molto competitivo. Si tratta di 23,95 euro mensili. Tale prezzo è riservato a coloro che decidono di abbinare all’opzione fissa anche quella Fastweb Mobile. Viceversa, il costo standard è di 27,95 euro mensili.

Fastweb: i dettagli della promo per la linea fissa

Con l’offerta gli utenti accedono ad una connessione di qualità. Ideale per tutte le esigenze digitali. Per il servizio di telefonia fissa, l’offerta prevede chiamate verso numeri nazionali, sia mobili che fissi. Per quest’ultimi il costo è pari a 15 centesimi al minuto. Per chi ha necessità particolari, è possibile configurare il servizio aggiungendo opzioni personalizzate. Come, ad esempio, pacchetti per le chiamate illimitate.

Un ulteriore beneficio è rappresentato dall’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy. Si tratta di una piattaforma pensata per chi vuole approfondire le proprie competenze digitali. Ciò sarà possibile con programmi di formazione che riguardano temi innovativi e tecnologici.

Attivare la promo Fastweb Casa Light è semplice. Gli utenti interessati possono visitare il sito ufficiale dell’operatore e seguire le indicazioni della procedura online. Nella stessa pagina dedicata, è possibile, come suggerito, aggiungere anche l’offerta mobile. Quest’ultima include 150 GB di traffico dati in 5G per il proprio smartphone. Inoltre, l’offerta è coperta dalla formula “soddisfatti o rimborsati”. Si tratta di un’opzione estremamente vantaggiosa che offre la possibilità di recedere l’iscrizione entro 30 giorni senza penali.

Fastweb da sempre unisce velocità, qualità e convenienza. Gli utenti possono ottenere un pacchetto conveniente e di qualità con un servizio adatto a chi cerca il meglio per la propria connessione domestica (e non solo). Si tratta di un’occasione imperdibile se si intende migliorare la propria esperienza digitale senza costi mensili eccessivi.