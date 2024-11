Se stavate cercando una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di telefono, la vostra ricerca potrebbe cessare proprio in questo momento, oggi infatti vi proponiamo una nuova offerta messa a disposizione dal provider telefonico italiano ho Mobile, il quale ha deciso di lanciare una nuova possibilità in favore degli utenti caratterizzata da elementi davvero convenienti ad un prezzo assolutamente competitivo.

Non è la prima volta che il provider viola lancia una promozione davvero accattivante, quest’ultimo ha infatti costruito la propria nomea grazie ad anni di lavoro caratterizzati da promozioni in grado di accontentare le esigenze di tutti quanti con prezzi ben stratificati per venire incontro sia alle necessità sia ai desideri degli utenti.

Ecco dunque che sul suo sito ufficiale è arrivata una promozione dalle caratteristiche davvero importanti e un prezzo decisamente accessibile a tutti, vediamo insieme che cosa offre.

Caratteristiche super competitive

La promozione in questione garantisce ad un prezzo di 9,99 € al mese la bellezza di 200 GB di traffico dati con la connessione 5G abilitata di default, in più come di consuetudine ormai saranno presenti in minuti ed SMS illimitati verso tutti, l’unico dettaglio a cui dovete fare attenzione è rappresentato dal fatto che la promozione è dedicata a coloro che attivano un nuovo numero o effettuano la portabilità da uno specifico operatore telefonico virtuale, in tal caso infatti il costo di attivazione sarà di soli 2,99 €, in caso contrario invece il costo salirà a 29,90 €, costi di attivazione che comunque includono il costo della Sim e della sua ricezione.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del provider telefonico e attivare la promozione direttamente online con pochi semplici clic, nulla di più facile e immediato che potete fare direttamente dal salotto di casa vostra, ovviamente, tenete in considerazione che il provider potrebbe rimuovere la promozione da un momento all’altro.