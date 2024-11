Iliad: di nuovo disponibile la Flash 150 ma fino al 12 dicembre

Iliad sottopone gli utenti sempre a qualche nuova sorpresa e questa volta si tratta di un gran ritorno. È infatti il nuovo disponibile una delle sue offerte migliori, ovvero la Giga 150. L’offerta, che vanta ai migliori contenuti al suo interno e include un prezzo straordinario che intende mantenere per sempre, senza sorprese, come di suo solito.

Iliad: torna la Giga 150 con un prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre

Con 150 GB di traffico internet in 4G, minuti e SMS illimitati, questa offerta è disponibile a soli 7,99€ al mese e promette di mantenere il prezzo invariato per sempre, senza sorprese.

La Giga 150 è un’offerta aperta a tutti. I nuovi clienti possono attivarla facilmente acquistando una SIM Iliad, mentre chi è già cliente può scegliere di cambiare la propria offerta attuale. C’è però una condizione: i già clienti devono provenire da un’offerta Iliad che abbia un costo inferiore a 7,99€. Questo significa che, per esempio, chi ha una promozione da 4,99€ o 6,99€ può passare alla Giga 150 senza problemi.

La Giga 150 è un’opzione perfetta per chi cerca un piano ricco di traffico dati a un prezzo competitivo. Con 150 GB disponibili ogni mese, non ci sono limiti per navigare sui social, guardare video in streaming o lavorare in mobilità. A tutto questo si aggiungono minuti e SMS illimitati, ideali per comunicare senza pensieri.

Un altro grande punto di forza di Iliad è la sua trasparenza. Come da tradizione, non ci sono costi nascosti, rimodulazioni o vincoli. Una volta attivata l’offerta, il prezzo rimarrà 7,99€ al mese per sempre.

L’offerta è attivabile direttamente sul sito ufficiale di Iliad o nei negozi fisici, tramite i pratici Iliadbox. Per i già clienti, basta accedere alla propria area personale, verificare l’eleggibilità al cambio e seguire i passaggi indicati. Tutto è molto semplice: ci vuole di più a pensarci che effettivamente a sottoscrivere la nuova offerta.