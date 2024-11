Una promozione davvero di tutto rispetto vi attende su Amazon per acquistare il Lenovo Tab M11, un tablet di ottima qualità generale che vuole avvicinare più utenti all’acquisto, mettendo a disposizione specifiche tecniche di primissimo livello, ed un prezzo tutt’altro che impossibile da raggiungere.

Il dispositivo è caratterizzato da una diagonale di 11 pollici, con risoluzione 1920 x 1200 pixel, un IPS LCD di discreta qualità generale, lo potremmo definire perfettamente allineato con gli standard a cui siamo abituati, che viene affiancato da un processore MediaTek Helio G88, oltretutto con una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Lenovo: il tablet costa davvero pochissimo su Amazon

State cercando un tablet di buona qualità e relativamente economico? allora dovete subito fare affidamento sul Lenovo Tab M11, dispositivo che raggiunge oggi un prezzo di 189 euro, con alle spalle un risparmio di circa il 24%, considerando il suo listino di 249 euro. Il modello in questione viene commercializzato con Penna inclusa, così da estendere al massimo l’usabilità e la sua versatilità generale. Lo potete ordinare premendo qui.

Il sistema operativo è Android, aggiornato alla versione 13, con promessa di ricevere aggiornamenti tempestivi nel corso degli anni seguenti. A differenza di altri modelli in commercio, in questo caso all’interno della confezione l’utente può trovare anche un comodo alimentatore per la ricarica a muro. La colorazione di cui vi parliamo nell’articolo è la Seafoam Green, da segnalare tuttavia la possibilità di acquistarlo in colori diversi, che allo stesso tempo potrbebero presentare altrettanti prezzi di vendita. Sempre su Amazon potrete eventualmente scegliere tra modelli che presentano configurazioni di base differenti tra loro, il prezzo di 189 euro è da ritenersi valido solo ed esclusivamente per l’8/128GB.