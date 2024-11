Fastweb Mobile Full offre 200 GB e la connessione più veloce in Italia

Fastweb offre in questo momento la sua Mobile Full, una nuova offerta che punta a unire tecnologia all’avanguardia, semplicità e trasparenza. Con un costo mensile di 9,95€, il piano include un ampio pacchetto di servizi e sfrutta la rete mobile 5G più veloce d’Italia, come riconosciuto per la quarta volta da Ookla.

Cosa include l’offerta la nuova Mobile Full di Fastweb nel dettaglio

L’offerta Mobile Full mette a disposizione degli utenti il meglio, basato ovviamente su telefonate e giga per internet. Non mancano i messaggi, ecco i dettagli:

200 GB di traffico dati in 5G ;

; Minuti illimitati verso tutti i numeri in Italia;

verso tutti i numeri in Italia; 100 SMS inclusi nel piano.

Non ci sono vincoli o costi nascosti, offrendo così una tariffa trasparente e chiara. Per attivarla è richiesto un contributo una tantum di 10 euro, mentre il formato della SIM è flessibile: si può scegliere la moderna eSIM virtuale gratuita oppure optare per la classica SIM fisica, con spedizione a costo zero.

Attivazione semplice e veloce, Fastweb è comodità

Fastweb offre diverse opzioni per attivare Mobile Full, con processi pensati per essere rapidi e senza complicazioni. È possibile scegliere tra:

SPID o carta d’identità elettronica per completare l’attivazione in pochi minuti;

per completare l’attivazione in pochi minuti; Video identificazione, seguendo la procedura standard guidata.

L’offerta può essere attivata online sul sito ufficiale Fastweb o, in alternativa, è possibile richiedere una chiamata gratuita da un operatore per assistenza nella procedura.

Oltre al pacchetto generoso e alla velocità della rete, Mobile Full rappresenta una soluzione senza vincoli, perfetta per chi desidera libertà e trasparenza. Rispetto a tutti gli altri gestori virtuali, Fastweb ha sempre offerto la migliore connessione mobile, proponendo il 5G ormai da qualche anno. I riconoscimenti da parte di Ookla con i suoi SpeedTest parlano chiaro: è quasi impossibile trovare un provider più veloce in questo momento. Basta andare sul sito ufficiale per avere una panoramica generale.