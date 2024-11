Vodafone lancia una nuova offerta esclusiva online, combinando rete fissa e mobile in un’unica soluzione per rispondere alle esigenze di connettività totale. Con 34,90 euro al mese, gli utenti possono accedere a Internet domestico con velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo, a seconda della copertura, e a una SIM mobile con minuti, SMS e dati illimitati in 5G. L’offerta include inoltre un costo di attivazione iniziale scontato a 19,95 euro, disponibile solo per chi attiva il servizio online.

La nuova offerta combinata di rete fissa e mobile di Vodafone

Per la linea fissa, il costo di attivazione è suddiviso tra un importo iniziale e una rateizzazione di 5 euro al mese per 24 mesi, già inclusa nel canone mensile. Dopo il periodo iniziale, l’utente continuerà a pagare lo stesso importo mensile. In caso di recesso anticipato, saranno richieste le rate residue, che potranno essere saldate con la stessa cadenza o in un’unica soluzione. La connessione domestica è garantita dalla Vodafone Station, dotata di Wi-Fi ottimizzato per una stabilità superiore. Inoltre, la funzione “Sempre Connessi” permette di navigare senza interruzioni grazie alla rete mobile, attivabile tramite un’app dedicata.

Per quanto riguarda la telefonia fissa, invece, chi attiva l’offerta online può usufruire di chiamate illimitate verso numeri nazionali, fissi e mobili. Sul fronte mobile, la SIM inclusa offre Giga, minuti e SMS illimitati, con la possibilità di utilizzare lo smartphone in modalità hotspot senza costi aggiuntivi.

In attesa dell’attivazione della linea fissa, gli utenti coperti da Fibra FTTH, FTTC o ADSL riceveranno una SIM dati con 15 Giga al giorno. Dopo l’attivazione, la stessa SIM offrirà 50 Giga al mese per garantire continuità alla connessione su altri dispositivi.

L’offerta, pensata per integrare connettività fissa e mobile, non include però chiamate internazionali. Vodafone conferma così la sua attenzione nel fornire soluzioni sempre più complete e accessibili per una navigazione senza compromessi.