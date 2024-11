Opensignal ha pubblicato il nuovo report sull’esperienza d’uso della rete mobile in Italia, analizzando il periodo tra il 1° luglio e il 28 settembre 2024. Lo studio si concentra su come gli utenti vivano le connessioni mobile e a banda larga nella vita quotidiana, valutando affidabilità, velocità e prestazioni.

Vodafone batte tutti, ma per il 5G si distingue WindTre

Vodafone si distingue come l’operatore più affidabile, conquistando il premio “Esperienza di Affidabilità” con 890 punti su 1.000. Questo riconoscimento misura la capacità degli utenti di connettersi e completare attività di base senza difficoltà. Iliad segue a distanza, posizionandosi al secondo posto. Sempre Vodafone si conferma leader nella velocità, aggiudicandosi tutti e quattro i premi relativi a questa categoria, tra cui la velocità di download generale con 50,2 Mbps e quella sotto rete 5G con 231,3 Mbps, nettamente superiore ai concorrenti.

Sul fronte della disponibilità 5G, si distingue WindTre, con i suoi utenti che trascorrono la maggior parte del tempo su questa rete. Iliad si piazza al secondo posto, pur eccellendo in altre categorie. L’operatore francese vince infatti il premio per l’”Esperienza di Gioco 5G” con 77,5 punti su 100 e domina anche nella disponibilità di rete generale, con il 98,5% del tempo connesso a 3G, 4G o 5G.

Un risultato degno di nota è la condivisione del premio “Esperienza Video” tra Vodafone e Iliad, una novità rispetto al report precedente, in cui Vodafone aveva dominato questa categoria. Iliad si afferma inoltre nella “Esperienza con Applicazioni Vocali 5G” e, insieme a WindTre, nella “Esperienza Video 5G”.

Nonostante gli ottimi risultati di altri operatori, Vodafone emerge come protagonista assoluto, vincendo ben otto premi su quindici e confermandosi ancora come il leader nelle principali metriche. Tuttavia, Iliad e WindTre consolidano la loro posizione in aree strategiche e in continua crescita come il 5G, sempre più richiesto, e la disponibilità di rete, dimostrando una crescente competitività nel panorama italiano.