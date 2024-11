C’è aria di novità in casa ASUS. Il noto produttore tech ha infatti da poco presentato in veste ufficiale per il mercato italiano ben due nuovi smartphone appartenenti alla sua fortunata serie di device da gaming. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovissimi ASUS ROG Phone 9 e ASUS ROG Phone 9 Pro. Pensati per i gamer più accaniti, dispongono di un design premium e di prestazioni all’avanguardia.

ASUS ROG Phone 9 e ASUS ROG Phone 9 Pro ufficiali in Italia

I due nuovi smartphone da gaming del noto produttore tech ASUS sono stati finalmente annunciati per il mercato italiano. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova serie ROG Phone 9. Quest’ultima è equipaggiata con un display AMOLED E6 da 6,78 pollici, la quale offre una frequenza di aggiornamento fino a 185 Hz e supporta modalità adattive per il risparmio energetico, oltre a un sistema audio potente e coinvolgente.

Le prestazioni sono al top e sono garantite dalla presenza del potentissimo processore Snapdragon 8 Elite Mobile. Quest’ultimo è costruito con tecnologia a 3 nm. Prestazioni al top grazie alla sincronizzazione Qualcomm Seamless, che si integra perfettamente con i PC dotati di Snapdragon X Elite. A supporto è presente un elevato sistema di raffreddamento. Si tratta di ROG GameCool 9, con il suo design 360° SoC Cooling System Gen 3. Quest’ultimo è inoltre supportato dal nuovo AeroActive Cooler X Pro.

Per gli amanti del gaming, non mancano inoltre i comandi AirTrigger, controlli touch che rispondono a una varietà di gesti, come Dual Action, Press and Lift e Gyroscope Aiming. Anche il comparto fotografico è notevole. Non mancano inoltre le nuove funzionalità IA sviluppate da ROG.

Prezzi e disponibilità

La nuova serie gaming di ASUS sarà disponibile all’acquisto secondo i seguenti prezzi:

• ROG Phone 9 (12/256 Black) a 1099€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio su Eshop.

• ROG Phone 9 (12/512 White) a 1149€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio Eshop e Gold Store

• ROG Phone 9 (12/512 Black) a 1149€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio in esclusiva Amazon.

• ROG Phone 9 Pro a 1299€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio su Eshop, Gold Store e Amazon.

• ROG Phone 9 Pro Edition a 1499€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio su Eshop, Gold Store e Amazon.



Per tutti coloro che acquisteranno questi device su ASUS eShop dal 19/11 al 19/12, sarà incluso AeroActive Cooler X.