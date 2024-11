Nelle ultime settimane, gli utenti di Windows 10 hanno segnalato un problema con l’aggiornamento delle app tramite il Microsoft Store. Il messaggio di errore che è stato mostrato, risultava essere piuttosto generico e poco esplicativo. Poiché non offriva assolutamente soluzioni comprensibili, in quanto si trattava di un semplice “è successo qualcosa”. Dietro l’inconveniente non vi era però un difetto del sistema operativo, bensì un problema con il WinAppSDK. Ovvero un kit essenziale per gli sviluppatori di app Windows. La versione incriminata, la 1.6.2, era stata distribuita il 12 novembre ma rapidamente ritirata subito dopo i primi reclami.

Altri dettagli sulla patch e il futuro di Windows

Per affrontare la questione Microsoft ha così rilasciato una patch correttiva. Quest’ultima, è identificata dal codice KB5046714 ed è disponibile su Windows Update. Si tratta di un aggiornamento che non ha nulla a che fare con la sicurezza ma non si limita nemmeno a risolvere il bug principale per il quale è stato sviluppato. Una cosa è certa però, si tratta dell’ultimo ad essere lanciato prima della pausa di Natale. Esso include diverse correzioni, tra cui problemi legati al backup dei collegamenti Win32, alla copia di file cloud e all’attivazione di Windows dopo la sostituzione della scheda madre. Per verificarne la presenza sui vostri dispositivi, basta accedere alla sezione Aggiornamento e sicurezza nelle impostazioni del sistema.

Il nuovo aggiornamento risolve anche situazioni particolari. Come i crash durante l’uso di stampanti USB con protocollo IPP o l’errato comportamento del sistema nell’interazione con i profili di operatori telefonici. Le segnalazioni degli utenti sui disagi subiti non sono mancate. Esse spaziano dai problemi con Skype e Teams fino a lunghe attese per trovare soluzioni temporanee. Ora, però, il rilascio del fix sembra aver risolto la questione.

Date le circostanze, Microsoft continua a incoraggiare il passaggio a Windows 11, sottolineando la fine del supporto per Windows10. Eppure, quest’ultimo resta ancora il sistema operativo più utilizzato al mondo, grazie alla sua stabilità e all’ampia base di utenti. Insomma, anche in questo contesto, le problematiche emerse dimostrano l’importanza di aggiornamenti tempestivi per garantire l’efficienza e la sicurezza delle piattaforme.