Un dettaglio decisamente noto per quanto riguarda la politica di aggiornamenti e miglioramenti di Microsoft è quello legato all’obiettivo della società di rendere l’esperienza d’uso delle proprie piattaforme quanto più unificata e universale, In parole povere, secondo l’azienda tutto deve essere accessibile, facilmente e in modo intuitivo, ecco dunque perché durante la sua ultima conferenza, l’azienda ha presentato un’importante novità per quanto riguarda Microsoft 365 e Windows 11, d’ora in avanti infatti tutti i dati contenuti all’interno di Microsoft 365 e immagazzinati grazie alla funzionalità Graph, saranno visualizzabili direttamente all’interno della taskbar del sistema operativo, consentendo un accesso diretto a file, contatti ed eventi salvati nel calendario.

Continuità su tutti i fronti

Nel dettaglio sembra infatti che gli utenti passando semplicemente con il proprio mouse su un’icona apposita potranno visualizzare tutti i dati forniti, ovviamente gli sviluppatori si sono già posti dalle domande in merito alla gestione di questa funzionalità e se sarà possibile personalizzare l’organizzazione dei dati che vengono mostrati e se ovviamente sarà possibile anche integrare piattaforme di terze parti, nonostante tutto però si tratta di un passo importante per Microsoft dal momento che concorre a migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei prodotti, andando a unificare il tutto seguendo appunto l’obiettivo di Microsoft di creare un vero e proprio hub Per la gestione di tutte le vostre piattaforme connesse con Windows.

Microsoft non si è fermata qui, l’azienda ha mostrato come la visualizzazione dei dati presenti all’interno di Microsoft 365 sarà intelligente e non casuale, in primo piano infatti verranno mostrati i dati di importanza in quel momento come eventi imminenti o file utilizzati di recente in modo da rendere l’esperienza d’uso facile e immediata.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale di questa novità per poterla toccare con mano e vedere se effettivamente contribuirà in modo importante a rendere le varie piattaforme di Microsoft quanto più interagenti e integrabili possibile.