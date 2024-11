Samsung ha lanciato ufficialmente la sua piattaforma di cloud gaming mobile. Inaugurando così una nuova era per i videogiochi su dispositivi Android. Dopo un lungo periodo di test in beta, il gigante sudcoreano ha esteso il servizio al pubblico. Iniziando proprio dal Nord America. La piattaforma consente infatti di accedere ai giochi senza dover effettuare pesanti download o disporre di hardware avanzati. Offrendo così un’esperienza immediata e nettamente migliore su tutti i device Galaxy.

Samsung: benefici per editori e sviluppatori

Con questa innovazione, anche i dispositivi meno potenti possono eseguire giochi complessi. Gli utenti ora potranno avviare i titoli dei loro videogame preferiti direttamente dal Galaxy Store con un solo tocco. Dunque senza lunghe attese o configurazioni. Tutto ciò rappresenta un vantaggio davvero importante sia per i gamer che per gli editori. In quanto, questi ultimi, ora dispongono di strumenti più efficaci per attrarre nuovi clienti in modo semplice e veloce al mondo dei videogame.

Oltre a migliorare l’esperienza dei giocatori, Samsung ha pensato anche agli sviluppatori e agli editori. La piattaforma infatti integra strumenti innovativi come APK nativi per Android e sistemi di attribuzione basati sul cloud. Riuscendo così a semplificare la gestione delle app e migliorando i meccanismi di monetizzazione. Questo permette di ridurre i costi e raggiungere un pubblico più ampio, favorendo la crescita del mercato.

Samsung descrive quindi la piattaforma come una democratizzazione del gaming mobile. Ovvero la possibilità di fare arrivare questo mondo ad un numero più ampio di potenziali clienti ed appassionati. Proprio perché, come detto, facilmente accessibile a tutti, indipendentemente dal dispositivo posseduto. Puntando su velocità, accessibilità e qualità, la società mira a rivoluzionare il settore. Superando i tradizionali limiti dell’hardware per creare un mondo più inclusivo e innovativo. Arrivati a questo punto non vi resta che attendere nuove informazioni e dettagli dalla casa sudcoreana, da sempre in primo piano per questioni di avanguardia tecnologica e interesse per la propria clientela.