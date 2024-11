L’attenzione di Kim Kardashian all’innovazione è sempre più evidente. A tal proposito, sui social media ha pubblicato un post su un suo nuovo “amico”. Si tratta di Tesla Optimus. La celebre star ha condiviso numerosi video e storie in cui mostra le incredibili capacità del robot umanoide. Tra i contenuti più virali, spicca un video in cui Kim chiede ad Optimus di completare un cuore con le mani e di simulare un bacio.

Il robot di Tesla risponde con una precisione impressionante. Dimostrando così le sue straordinarie capacità. Nelle sue storie su Instagram, Kim ha messo alla prova il robot in diverse attività. Come, ad esempio, correre, salutare e ballare. In un’occasione, ha persino sfidato Optimus a una partita di “sasso, carta, forbici”.

Tesla Optimus: nuova star del web

Il robot Tesla rappresenta una delle tecnologie più avanzate di Elon Musk. Dotato di 40 attuatori elettromeccanici, uno schermo facciale per esprimere emozioni, e il sistema di intelligenza artificiale delle auto Tesla, Optimus è progettato per riconoscere oggetti e svolgere compiti con estrema precisione. Secondo Musk, sarà prodotto in serie entro il 2026. Il suo costo previsto andrà tra i 20.000 e i 30.000 dollari.

Kim non si è fermata al solo Optimus, Ha mostrato anche un secondo robot dorato e persino un Cybercab Tesla, un veicolo elettrico futuristico anch’esso in versione gold. Non è chiaro se i prodotti siano stati acquistati o prestati per fini promozionali. In ogni caso, la star ha colto l’occasione per offrire ai fan uno sguardo esclusivo su tali novità tecnologiche.

Nel frattempo, Tesla Optimus è al centro di una controversia. Alex Proyas, regista di Io, Robot (2004), ha accusato l’azienda di Musk di aver copiato i design dei suoi androidi per il robot e per altri modelli. Tali polemiche non hanno però fermato l’entusiasmo per tali tecnologie. Gli utenti continuano a distrarsi particolarmente interessati ai dispositivi che presto potrebbero arrivare sul mercato.