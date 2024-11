Scopri la nuova truffa che sta girando in mail: può svuotarti il conto

Ritrovarsi di fronte ad un messaggio ambiguo è diventato ormai normale per tutte le persone che utilizzano una casella di posta elettronica. Stanno a quanto riportato, sono sempre di più coloro che stanno purtroppo cadendo di fronte alla nuova truffa, quella a nome di Eurospin. L’obiettivo è quello di derubare le persone dei loro dati personali e all’occorrenza anche dei soldi.

Ecco come si presenta la truffa e i comportamenti da adottare per evitare problemi

Come si può vedere qui in basso è proprio questo il messaggio che sta girando tramite e-mail e talvolta anche mediante le varie chat. Gli utenti per restare al sicuro devono seguire alcune linee guida e innanzitutto identificare subito il testo come potenziale truffa. Proprio per favorire quest’ultima cosa, abbiamo deciso di incollare il messaggio che sta girando in queste ore:

“Ciao caro cliente,

In questa settimana di Black Friday abbiamo qualcosa di speciale solo per te! Eurospin mette in palio un Voucher da 500€ per la tua spesa e sei tra i selezionati per l’estrazione finale!

Ma attenzione: il tempo stringe! Conferma subito i tuoi dati per avere la possibilità di vincere il tuo buono spesa. I voucher non reclamati saranno rimessi in gioco!

Alla tua spesa ci pensiamo noi!

Auguriamo buona fortuna e un Black Friday pieno di sorprese!

Cordiali saluti,

Il team Eurospin – Servizio soddisfazione clienti“.

Di fronte ad un messaggio di questo tipo bisogna solo fare una cosa: ignorarlo completamente. In realtà non corrisponde ad alcun tipo di problema leggerne il contenuto, pertanto potete tranquillamente divertirvi a notare come i truffatori hanno orchestrato l’inganno. Allo stesso tempo però è di fondamentale importanza non cliccare su alcun link presente all’interno del testo. È proprio da lì che parte la truffa, in quanto si apriranno delle pagine molto simili a quelle ufficiali dove i malviventi cercheranno di raccogliere i dati personali delle vittime.