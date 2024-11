In questi giorni, arriva in linea ufficiale una notizia davvero interessante per il settore tech. Ovvero, il popolare widget “At a Glance” dei dispositivi Pixel di Google si prepara ad accogliere una grande novità. Ovvero la ricezione di aggiornamenti in tempo reale sui risultati sportivi. Questo strumento è da sempre stato apprezzato per la sua capacità di fornire informazioni rapide e utili. Ma ora si arricchisce ulteriormente grazie a un aggiornamento di Android System Intelligence. Il quale porterà questa funzione direttamente sulla schermata principale.

Come sfruttare le nuove funzionalità, aggiornamento graduale per i Pixel

Le tracce di questa innovazione sono state individuate nel codice sorgente della versione V13 dell’app. Essa infatti include stringhe legate a una nuova categoria dedicata allo sport. In più è menzionato anche “Gemini“. L’ assistente virtuale di intelligenza artificiale che potrebbe suggerire un’integrazione con la prossima generazione di Google Assistant. Ma non è finita qui. In quanto, praticamente in contemporanea l’aggiornamento introduce anche interessanti miglioramenti alla funzione “Now Playing“. Pensata per riconoscere i brani musicali riprodotti nell’ambiente circostante.

Per usufruire delle novità, sarà necessario aggiornare l’app Android System Intelligence tramite il Google Play Store. La distribuzione è già iniziata, a partire dai Pixel 9, e raggiungerà piano piano i modelli precedenti fino ai Pixel6.

Tale aggiornamento può essere verificato visitando la pagina dell’app sul Play Store. Una volta installata la versione V13, alcune funzionalità saranno immediatamente disponibili. Mentre altre potrebbero essere abilitate in seguito al rilascio ufficiale. Con queste innovazioni, Google continua a rafforzare l’esperienza utente. Offrendo strumenti sempre più personalizzati e al passo con le esigenze di una pluralità di persone. In particolare per tutti coloro che sono appassionati di sport e tecnologia e che accolgono sempre con entusiasmo nuove integrazioni e progetti in fase di sviluppo come questo. Per ulteriori dettagli a riguardo non ci resta che attendere altre informazioni da parte dell’ azienda.