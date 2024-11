La fase di test per la nuova interfaccia One UI 7 è alle porte. Secondo un noto leaker, i dispositivi Galaxy S24 saranno i primi a ricevere la versione Beta, prevista per la prima settimana di dicembre. I possessori della serie GalaxyS23 dovranno attendere però un paio di settimane in più. Mentre i GalaxyS22 potrebbero accedere al programma solo a fine anno o all’inizio del prossimo. La serie GalaxyS21, invece, salterà direttamente alla versione stabile.

Un ritardo insolito per i Galaxy, ma il supporto resta un punto di forza

Il periodo di prova durerà circa due mesi, con il rilascio definitivo programmato per febbraio. Non vi sono però informazioni precise su come verrà gestita questa fase. A quel punto, infatti, la nuova serie Galaxy S25 sarà probabilmente già disponibile sul mercato. Proprio come confermato da Samsung stessa. L’ azienda ha infatti dichiarato che i nuovi top di serie saranno i primi a integrare la versione stabile della One UI 7.

Negli anni, Samsung si è distinta per la qualità e la rapidità degli aggiornamenti software. Eppure quest’anno, come detto, vi sono stati ritardi rispetto alle consuete tempistiche. Anche se è comunque riuscita a distribuire Android 15 su numerosi dispositivi. Le ragioni di questa situazione non sono state ancora del tutto chiarite. Ma sembrano legate alla necessità di migliorare ulteriormente la nuova interfaccia.

Samsung resta comunque un riferimento nel mondo Android, grazie al continuo miglioramento delle sue politiche di supporto. La promessa di aggiornamenti fino a sei anni, anche per smartphone economici come il Galaxy A16, è un segnale positivo per gli utenti. Malgrado il rallentamento di quest’anno, l’azienda conferma quindi il proprio impegno a offrire un’esperienza software di qualità. Rafforzando, ancora di più, la fiducia dei propri clienti. Ad ogni modo, data la situazione attuale, gli appassionati di tecnologia non possono fare altro che attendere ulteriori informazioni da parte della società.